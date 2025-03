Doppio appuntamento a Cuneo per approfondire il valore del gioco

Sabato 22 marzo, negli spazi del Rondò dei Talenti a Cuneo (via Luigi Gallo 1), doppio evento collaterale alla mostra “50 ANNI DI CUBO. Ernő Rubik e il rompicapo che ha incantato il mondo” allestita nello Spazio Inn@vazione e organizzata da CRC Innova e associazione culturale CUADRI, in collaborazione con Spin Master e con il contributo di Fondazione CRC, che proprio nei giorni scorsi ha superato il tetto di 25 mila visitatori. Luca Fois (Creative advisor e docente nel master Design for Kids & Toys al Politecnico di Milano) e Valentina Bianco (Kids & Toys Designer e founder di Madoti) in mattinata saranno protagonisti del workshop “Giochiamo insieme? Tempo di qualità adulto-bambino”, mentre nel pomeriggio terranno il talk “Kidnascimento: il bambino al centro”. La partecipazione alle due iniziative è libera e gratuita, per questioni organizzative è necessaria la prenotazione del posto dalla pagina web https://crcinnova.it/.

Il workhop “Giochiamo insieme? Tempo di qualità adulto-bambino” è in programma dalle ore 11 alle 13 nell’aula al primo piano del Rondò dei Talenti. È previsto un massimo di 20 partecipanti. Luca Fois e Valentina Bianco partiranno dall’importanza del valore del tempo di qualità tra adulti e bambini, per poi spiegare cosa è il kids & toys design e introdurre i laboratori creativi come attività ludo-formativa. Nel corso del workshop verranno riportare case-history, ci sarà spazio per il brainstorming e verrà presentato il brief, ovvero: come progettare un’attività di qualità da svilupparsi durante il weekend senza usare giochi/giocattoli ma solo la creatività, usando quindi gli oggetti della quotidianità, cose che sono facilmente ritrovabili in casa, le proprie conoscenze creative, la connessione con l’ambiente sociale e la tradizione. Ogni partecipante avrà quindi modo di presentare la propria sessione di gioco.

Il talk “Kidnascimento: il bambino al centro”, invece, si svolgerà dalle ore 16.30 alle 17.30 presso lo Spazio Relazioni al quarto pianto del Rondò dei Talenti. È previsto un massimo di 80 partecipanti. Luca Fois e Valentina Bianco si soffermeranno sul valore del gioco nella crescita della persona da 0 a 99 anni, trattando temi come il design per il gioco, il design come sistema servizio prodotto nel campo del gioco/giocattoli, il mercato del gioco e le occupazioni intorno al gioco.

Luca Fois ha una vasta esperienza nella progettazione e produzione di oggetti prevalentemente in legno per noti marchi internazionali. Ha inoltre partecipato attivamente allo sviluppo e alla gestione di importanti progetti di comunicazione speciale nell’ambito del design e della valorizzazione del territorio, sia in Italia che all’estero. È docente e coach in Cultura e Metodo del Design for Kids & Toys, Prodotti ed Eventi. Negli ultimi anni è consulente e coach in Design for Heritage Innovation ed è coinvolto in diversi progetti nell’area no-profit per l’innovazione sociale.

Valentina Bianco è una designer specializzata nella creazione di prodotti e spazi per l’infanzia. Nel 2020 ha fondato un laboratorio creativo che segue l’intero processo, dal progetto alla realizzazione, per dar vita ad ambienti inclusivi e accessibili, dove il design diventa uno strumento essenziale di apprendimento e benessere, trasformando gli spazi in luoghi accoglienti, stimolanti e pensati per rispondere alle reali esigenze di bambini e famiglie.

La mostra “50 ANNI DI CUBO. Ernő Rubik e il rompicapo che ha incantato il mondo” è aperta al pubblico fino a domenica 27 aprile 2025 (Spazio Inn@vazione di via Roma 17, a Cuneo) e visitabile dal martedì al venerdì dalle ore 15,30 alle ore 20 e il sabato e la domenica dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. L’ingresso è libero e gratuito, informazioni su www.crcinnova.it.