Tanti laboratori per ragazzi al Centro Diurno per minori “La Rosa di Gerico” di Alba

Il Centro Diurno socio riabilitativo per minori “La Rosa di Gerico”, gestito dalla Cooperativa Coesioni Sociali ad Alba nella sede di Corso Piave 71/B, presenta un nuovo ricco programma di laboratori rivolti ai ragazzi ospitati.

Il Centro, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, propone ai minori che lo frequentano, un fitto calendario di attività e proposte.

Il lunedì “Fantasie in cucina” offre spazi ed attività sicuri e controllati all’interno dei quali i ragazzi possono mettersi in gioco e apprendere a cucinare e a seguire “Emoti-con” è un momento dedicato alla scoperta di emozioni, in cui, attraverso l’uso di carte, immagini e testi scritti, si accompagnano i ragazzi verso una maggiore consapevolezza emotiva.

Il martedì il programma propone “Corpo in movimento”, attività sportive e fisiche in un clima di condivisione e inclusione per favorire l’apprendimento di regole, strumenti e competenze trasversali e a seguire “Occupa- mente”, tempo per supportare i ragazzi nello studio e orientarli al mondo del lavoro, attraverso il consolidamento degli apprendimenti scolastici e realizzazioni artigianali che stimolino il fare.

Il mercoledì è all’insegna del volontariato e della libertà creativa con le iniziative “Un amico in più”, in cui i ragazzi sperimentano occasioni di volontariato al fine di potenziare autostima, empatia e senso di autoefficacia, e a seguire “Liberi di sognare”, laboratorio creativo e di libera espressione in cui i giovani possono esprimersi attraverso attività manipolative e artistiche.

Il giovedì è dedicato al giardinaggio con il progetto “Orticultura”, iniziativa di AbLab, promossa dalla fondazione Ospedale di Verduno in cui la cura delle piante sarà occasione per migliorare il benessere fisico e mentale dei partecipanti.

Il venerdì è dedicato alla fotografica con “Cogli l’attimo”, modo per scoprire e scoprirsi attraverso le fotografie, acquisire consapevolezza, coinvolgere e entusiasmare con linguaggi diversi.

Chiude la settimana lo spazio “Noi al centro”, offerto, attraverso lo svolgimento di mansioni e cura verso sé e l’ambiente, per dare a ciascuno la possibilità di apprendere nuove competenze ed essere più autonomi e consapevoli.