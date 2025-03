Conclusa la seconda edizione di Accademia della Vigna

Si è conclusa nella giornata di ieri, mercoledì 12 marzo, la seconda edizione di Accademia della Vigna, l’academy ad impatto sociale sulla viticoltura coordinata da Weco impresa sociale.

La mattinata si è aperta con una lezione, a cura del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe Dogliani, dedicata a consolidare gli apprendimenti dei 12 mesi di formazione applicata in vigna e ad approfondire le caratteristiche delle DOCG dei vini locali, per poi avviarsi alla cerimonia di chiusura con la consegna degli attestati delle competenze acquisite dagli allievi-lavoratori. Un momento importante che ha messo al centro i protagonisti di questo percorso: i lavoratori, i titolari delle aziende vitivinicole partner, i docenti agronomi e sindacali.

La responsabile del progetto Maria Cristina Galeasso si è detta soddisfatta dei risultati raggiunti: “Le 14 persone di differenti nazionalità – brasiliana, gambiana, guineense, italiana, ivoriana, nigeriana, maliana e senegalese - alle quali oggi abbiamo dato l’attestato rappresentano per noi la realizzazione di una grande sfida ossia quella di creare, sul nostro territorio, sempre maggiori occasioni di responsabilità ed inclusione sociale. Potremmo dire che Accademia della Vigna ha agito a 360° se pensiamo che 7 partecipanti in emergenza abitativa sono stati supportati nel trovare un’abitazione stabile e 9 hanno ricevuto e restituito prestiti economici infruttiferi per far fronte a diverse esigenze, tra cui l’acquisto di un mezzo di trasporto. Inoltre, è un dato incoraggiante il fatto che il 90% dei lavoratori dopo il primo anno di progetto è stabilmente assunto e sta continuando a lavorare presso le aziende partner (Az. Agr. Mirafiore, Vietti, Ascheri, Trediberri, Tecnovite, Cascina Chicco, Stroppiana, Diego Pressenda, Boschetto AltaLanga, Festina Lente)”.

La cerimonia, per il secondo anno di fila, si è svolta all’interno della sala congressi di Banca d’Alba che sostiene l’iniziativa insieme al Consorzio di Tutela Barolo, alla Fondazione CRC, al Fondo Interprofessionale Foragri, alla Camera di Commercio di Cuneo e a Cybersel. Nel cuore della città la testimonianza di una comunità che decide di stare al passo coi tempi nonostante la complessità delle sfide, costruendo esperienze che facilitano la promozione di opportunità di impiego regolare e di gestione responsabile del personale impiegato in vigneto e che offrono, al contempo, la possibilità ai lavoratori di abitare, conoscere i servizi, muoversi e vivere in autonomia sul territorio.

L’iniziativa Accademia della Vigna prosegue ora con la sua terza edizione, che porterà opportunità e competenze a nuovi lavoratori e a nuove aziende.