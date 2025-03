Il centrosinistra monregalese interroga il consiglio su alloggi sfitti e osservatori permanenti

"Nell’autunno 2022, Il Consiglio comunale ha approvato diverse modifiche allo Statuto comunale, tra cui l'istituzione di Commissioni comunali consultive, di osservatorio e di supporto su argomenti di particolare interesse collettivo. In particolare, sono stati istituiti tre Osservatori permanenti: uno per le attività produttive, industriali e artigianali, uno per il commercio in sede fissa e uno sanitario, a supporto dell’attività consiliare. Si noterà che i regolamenti prevedono che i lavori degli Osservatori vengano illustrati al Consiglio comunale con cadenza semestrale, o in caso di necessità e opportunità".

Così scrivono, in un'apposita interrogazione, i consiglieri del centrosinistra Laura Gasco, Cesare Morandini, Davide Oreglia hanno chiesto al consiglio comunale di relazionare sugli osservatori.

A rispondere è stato l'assessore Alberto Rabbia, che ha dato conto delle date in cui si sono svolte le varie riunioni: "Per quanto riguarda commercio e attività produttive sono stati affrontati temi di stringente attualità, con riflessioni sul futuro e azioni da mettere in campo. Per il settore delle attività produttive si evidenzia una carenza di personale specializzato. Non ci sono invece variazioni sui componenti dell'osservatorio. Non c’è stata ancora relazione in consiglio ma prometto di tornarci in modo da rendere edotti tutti".

Il consigliere Maurizio Ippoliti è intervenuto in merito all'osservatorio sulla sanità: "Siamo contenti che ne facciano parte anche associazioni, come l'AVo che, con i suoi volontari ricpre un ruolo fondamentale. L’osservatorio si è 17 volte, con cadenza mensile e con una buona partecipazione. Diverse le tematiche affrontate, dalle patologie cardiologiche alle dipendenze".

I consiglieri del centrosinistra hanno poi interrogato l'amministrazione sul tema degli alloggi sfitti:" È fondamentale che il Comune promuova politiche che favoriscano l'incontro tra domanda e offerta di alloggi, tutelando i diritti e le esigenze di inquilini e proprietari e valorizzando il patrimonio immobiliare inutilizzato".

A rispondere è stato il sindaco, Luca Robaldo: "Ci siamo attivati con gli assessorati alle politiche sociali e al bilancio e tributi. I numeri indicano 3.200 alloggi sfitti in Città, un numero simile a quello individuato dagli uffici comunali. È un numero alto, la problematica è alla nostra attenzione. Abbiamo attivato un percorso per i locali commerciali, il 15 gennaio scorso abbiamo organizzato una serata, su 110 inviti solo 15 persone presenti. Cerchiamo comunque di comprendere quali siano le azioni che possiamo intraprendere, nei limiri del ruolo dell'Ente".