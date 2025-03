Premio Gratitudine: l'edizione del decennale al professor Silvio Garattini

Si terrà venerdì 28 marzo alle 17.30 nell'auditorium dell'ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno la cerimonia di consegna della decima edizione del Premio Gratitudine: a essere insignito in questo 2025 il professor Silvio Angelo Garattini, scienziato di fama internazionale, "per aver sempre coltivato la prevenzione per la salvaguardia del Servizio Sanitario Pubblico".

Il dottor Garattini - bergamasco classe 1928 - è un oncologo, farmacologo e ricercatore italiano, presidente e fondatore dell'Istituto di ricerche farmacologiche "Mario Negri", una vera autorità internazionale nel campo sanitario.

Il Premio Gratitudine è stato pensato dalla Fondazione Ospedale di Verduno nel 2016 come occasione importante per promuovere e diffondere la cultura della donazione. L'albo d'oro del premio vede premiati nel 2016 gli studenti del Liceo Scientifico "Cocito" di Alba, nel 2017 il professor Mauro Salizzoni, nel 2018 il notaio Vincenzo Toppino, nel 2019 il compositore e musicista Ezio Bosso, nel 2020 all'artista albese Valerio Berruti, nel 2021 alla Fondazione Giovanni Armenise Harvard di Boston, nel 2022 alla signora Maria Franca Ferrero, nel 2023 all'architetto Aymeric Zublena e nel 2024 la senatrice a vita Liliana Segre.

L'evento vedrà lo stesso Garattini tenere la Lectio Magistralis "Prevenzione è Rivoluzione". Seguirà, poi, un rinfresco.

Ingresso libero sino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria.