Cuneo, martedì mattina il sopralluogo degli Indipendenti a Cascina Vecchia

Si terrà martedì 19 marzo alle ore 9.30 il sopralluogo del gruppo consigliare di Cuneo degli Indipendenti all’area di Cascina Vecchia di San Rocco Castagnaretta, un appuntamento chiesto nel corso delle ultime settimane all’assessora Cristina Clerico e poi realizzatosi – a dire dei consiglieri stessi – grazie all’intervento del presidente del Consiglio comunale Marco Vernetti nei confronti della società Open Baladin Cuneo Srl.

La richiesta è stata motivata dagli ultimi sviluppi relativamente al progetto di recupero della Cascina Vecchia, che hanno visto la stessa Baladin - concessionaria – effettuare un fermo passo indietro. “Credevamo nel progetto di Cascina Vecchia anche se l’investimento sarebbe stato ampio e la redditività prevista bassa. Ma il nuovo bando di gestione di tettoia Vinaj è stata ‘una mazzata’, a livello economico, con l’aumento dei costi, dell’affitto e degli oneri” ha detto al nostro giornale Elio Parola.

Il restauro dell’area è iniziato poco prima del 2020 e si è rapidamente distinto per aver collezionato una serie di intoppi e rallentamenti – dovuti alla pandemia da Covid-19 – sopra la media per la città di Cuneo. Il 16 maggio 2023 l’avvio dell’ennesima tranche di completamento con consegna prevista per questo gennaio: la struttura ad oggi si presenta rifatta e completata dal parcheggio esterno, ma mancano infissi e attrezzatura. Il progetto prevede la realizzazione di una sala ristorazione al pian terreno, una sala convegni per 120 persone al secondo piano, il Museo della Segale e il giardino.

Una situazione, insomma, che appare essere nel limbo. Anche se la stessa Clerico, in Consiglio comunale, aveva sottolineato come l’amministrazione legga quest’ultimo sviluppo come un’opportunità per operare una nuova riflessione sulla struttura.