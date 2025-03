Il Comizio Agrario organizza il seminario online “Pratiche di agricoltura organica e rigenerativa”

Due serate condotte da Gherardo Biancofiore della Deafal – Agricoltura organica e rigenerativa, per tutti coloro che sono interessati alla rigenerazione del suolo e alla corretta nutrizione delle piante, incrociando le buone pratiche con le moderne conoscenze scientifiche.

25 marzo 2025 – “Ruolo e autoproduzione dei microrganismi utili in agricoltura organica e rigenerativa”.

Saranno introdotti alcuni concetti fondamentali sui tipi e il ruolo dei microrganismi utili in agricoltura. Verranno illustrate alcune metodologie di autoproduzione e utilizzo di inoculi microbiologici, tra cui l'accumulatore di microrganismi e il thè di compost.

1° aprile 2025 – “Ruolo e autoproduzione di biofertilizzanti in agricoltura organica e rigenerativa”.

Saranno illustrati i concetti alla base dell'autoproduzione dei biofertilizzanti e il metodo di autoproduzione e applicazione in agricoltura.

Gherardo Biancofiore è laureato alla magistrale in gestione sostenibile dell’agroecosistema, presso l’Università di Firenze, con focus sulla qualità biologica del suolo e sistemi silvo-pastorali. Durante gli studi, acquisisce qualità pratiche e gestionali lavorando come operaio in aziende agricole in Italia e all’estero, alternando esperienze nel campo della fotointerpretazione e progettazione tramite software GIS.

Dal 2018 è stato borsista di ricerca presso il DAGRI dell’Unifi, lavorando su pseudocereali e legumi e dal 2021 amplifica il contatto con molte realtà viticole agroecologiche lavorando presso la stazione sperimentale SPEVIS.

Lavora come assegnista di ricerca presso l’IBE-CNR di Firenze su tematiche di difesa del suolo e pratiche di carbon farming.

Conosce Deafal nel 2018, frequentando alcuni corsi di formazione e attualmente collabora nell’ambito dell’Agricoltura Organica e Rigenerativa attraverso l’assistenza tecnica alle aziende.

Le due serate sono trasmesse esclusivamente ONLINE su piattaforma Zoom dalle ore 20,30 alle 22,00; occorre prenotarsi al fine di ricevere il link per partecipare.

Iscrizione obbligatoria.

Per info e iscrizione al seminario contattare il Tecnico agrario Federico Odetto, Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì E-mail: seminari@comizioagrario.org Tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì e sabato dalle ore 9 alle 12); Cell. 327 225 3549.