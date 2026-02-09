Terzo incontro a Magliano Alfieri della rassegna Terre Armoniche

Sabato 15 febbraio alle ore 17, nel Salone degli Stemmi del Castello di Magliano Alfieri, andrà in scena “C’era una volta il jazz”, terzo incontro della rassegna musicale Terre Armoniche organizzata dall’associazione Culturale Santa Cecilia e in collaborazione con CRC, CRT, Amici del Castello Alfieri, Comune di Barolo, Castagnito e Centro Culturale San Bernardino di Sommariva Perno.

Protagoniste dell’evento saranno le Kali Sisters, trio vocale swing anni ’30, accompagnate dalla chitarra di Manuel Bariani e dal contrabbasso di Vito Zeno. Con uno stile raffinato e coinvolgente, le tre voci di Elena Caligiuri, Elena Fasola e Stefania Balzano, intrecceranno armonie precise e leggere, riportando il pubblico nell’atmosfera dell’epoca.

Negli anni Trenta il jazz e lo swing si affermano in Italia come simboli di modernità, arrivando dagli Stati Uniti e venendo rielaborati attraverso radio, cinema e orchestre da ballo. Il genere si fonde con la melodia e la lingua italiana, dando vita a uno stile elegante e popolare, rappresentato da formazioni come il Trio Lescano. Lo swing diventa così non solo musica, ma fenomeno culturale e di costume.

Il programma della serata spazierà dallo swing italiano più ricercato ai grandi classici americani, in un percorso musicale fatto di melodie sognanti, sorrisi in bianco e nero e di quella nostalgia dolce che richiama un’epoca elegante, fatta di cura per i dettagli e di autentica passione per la musica.

Ingresso ad offerta libera.

Necessaria la prenotazione asso.santacecilia@gmail.com o al 351 70 56 171 (anche whatsapp).