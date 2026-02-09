A Bene Vagienna incontro con i Carabinieri per proteggere i più fragili dalle truffe

Anche Bene Vagienna sensibilizza la cittadinanza sul fenomeno delle truffe. L'Amministrazione comunale, infatti in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, ha organizzato per venerdì 20 febbraio, alle 10, in sala don Giraudo un incontro sul tema.

Sarà un'occasione importante per informare e sensibilizzare la popolazione su come riconoscere e prevenire gli inganni che quotidianamente si manifestano sul territorio.

Durante l'incontro, verranno illustrate le diverse tipologie di truffa che possono essere perpetrate sia attraverso la porta di casa, sia tramite messaggi telefonici, sia sul web. Gli esperti dell'Arma dei Carabinieri forniranno utili consigli e indicazioni su come difendersi da queste insidie e su come agire in caso di sospetto.

"L'Amministrazione Comunale è impegnata a tutelare la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini, in particolare dei più fragili" commenta il sindaco benese Claudio Ambrogio. "Per questo motivo, abbiamo voluto organizzare questo incontro per fornire informazioni preziose e strumenti utili per prevenire le truffe e proteggere i nostri concittadini".

Il comandante della Stazione dei Carabinieri di Bene Vagienna Chiara Boasso aggiunge: "Le truffe possono colpire chiunque, ma spesso sono le persone sole e fragili a essere le vittime più vulnerabili. Siamo qui per aiutarli e per sensibilizzare tutta la comunità a stare allerta e a segnalare qualsiasi sospetto".

L'incontro è aperto a tutti e rappresenta un'importante occasione per condividere informazioni e strategie per contrastare le truffe e proteggere la comunità.

Si invitano tutti i cittadini, in particolare le persone sole e fragili, a partecipare numerosi.