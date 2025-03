Monforte d'Alba si anima a marzo: storie di libri, suoni e tradizione

Monforte d'Alba si prepara a un marzo all'insegna della cultura e del divertimento, con eventi pensati per bambini, famiglie e appassionati di musica e tradizioni. Tre appuntamenti da segnare in agenda, capaci di unire creatività, emozione e comunità.

Il primo evento in programma, "Emozioni in Biblioteca", si terrà sabato 15 marzo dalle 16:00 alle 18:00 presso la Biblioteca Museo Martina in Piazza Umberto I. Una lettura espressiva e un laboratorio creativo dedicato ai bambini dai 3 ai 7 anni, promosso dall'Associazione Monforte Martina Libri. Un'occasione speciale per avvicinare i più piccoli al mondo della narrazione attraverso storie coinvolgenti e attività manuali. Al termine, l'Associazione Genitori di Monforte offrirà una merenda a tutti i partecipanti, per chiudere il pomeriggio in dolcezza. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito www.museomartina.it.

L'equinozio di primavera sarà celebrato con "Primavera di Bellezza", un evento che unisce musica e poesia in una cornice suggestiva. L'appuntamento è per venerdì 21 marzo alle 21:00 presso l'Oratorio di Sant'Agostino, con il concerto "Il Canto di Primavera". Sul palco, la voce di Elisabetta Rinaldi accompagnata dai B2B, mentre le letture saranno affidate a Irene Avataneo e Pino Mastarone. Un momento di raccoglimento e armonia per accogliere la nuova stagione. L'evento è promosso da Monfortearte, con ingresso libero e gradita prenotazione all'indirizzo s.monfortearte@gmail.com. Al termine, un piccolo rinfresco per condividere le emozioni della serata.

Per chi ama il divertimento e la tradizione, imperdibile l'appuntamento con "Tombola Games", una serata di gioco e aggregazione organizzata dall'Associazione Genitori di Monforte, in collaborazione con il Gruppo Educatori dell'Oratorio. Il ritrovo è fissato per sabato 22 marzo alle 20:30 presso il Teatro Parrocchiale di Monforte. Tombola, cibo e tanto divertimento per una serata che promette emozioni e spirito di comunità.