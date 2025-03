Revello si tinge di lilla per la “Giornata nazionale contro i disturbi del comportamento alimentari”

Oggi, sabato 15 marzo, ricorre la “Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla” dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi dell’alimentazione e della nutrizione. Nell’occasione Revello si è tinto di lilla: dall’illuminazione del Campanile delle ore, simbolo del paese della valle Po, alla rotonda stradale e alle vetrine dei negozi.

I bambini e le bambine del doposcuola, nei giorni scorsi, hanno realizzato con molto impegno e precisione dei fiori a cuoricini lilla in ricordo della revellese Beatrice Beltrando (Bea), mancata a 32 anni nel 2021 a causa di disturbi del comportamento alimentare.

L’amministrazione comunale desidera ringraziare tutti i commercianti che hanno aderito all'iniziativa.

Per giovedì 10 aprile, in collaborazione con l'associazione cuneese A-Fidati (nata da genitori che vivono o hanno vissuto questa esperienza con i propri figli), è in programma un incontro, aperto a tutti, dedicato ai disturbi del comportamento alimentare con la partecipazione di uno psichiatra e un dietologo nutrizionista, esperti nella patologia dei Dca.

L’iniziativa nasce con l‘intento di sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema così delicato e importante, con l'auspicio di promuovere una maggiore consapevolezza e supporto per chi affronta queste difficoltà.