Volley A2M Playoff. Cuneo-Aversa per un posto in semifinale: chi vince affronta Prata di Pordenone

Con la 26ª giornata si è chiusa la Regular season del campionato italiano serie A2 Credem Banca 2024/2025. Tabellon playoff e retrocessioni, tutto si è deciso in volata.

Incominciamo con chi lascerà la serie cadetta: insieme con Palmi, ormai retrocessa da qualche settimana, tre anni dopo aver conquistato (e rinunciato) la SuperLega, ma anche vinto la Coppa Italia di A2 scende in A3 anche Reggio Emilia. Gli emiliani non sono riusciti ad imporsi su Siena nell'ultimo turno e non sono bastate la contemporanee sconfitte di Macerata (al tie break con Ravenna dopo aver conquistato il punto della salvezza matematica vincendo i primi due set) e Cantù caduta rovinosamente in casa di Brescia per 3-0.

Salve, dunque, Cantù e Macerata insieme con porto Viro, Fano e Pineto.

Ed ora la parte alta della classifica. Vince la regular season la Tinet Prata Pordenone che chiude la regular season con 56 punti, tanti quanti Brescia e con 19 vittorie e 7 sconfitte a testa. A fare la differenza in favore dei friulani il miglior quoziente set. Prata di Pordenone, dunque, si guadagna la possibilità di entrare in gioco nei playoff solo in semifinale evitando l'insidioso confronto dei Quarti.

Brescia, che ha vinto 3-0 nell'ultimo turno con Cantù, nei Quarti di Finale incontrerà la Cosedil Aci Castello, in questo momento forse la squadra meno ostica da affrontare. La società siciliana, che in settimana ha perso due pezzi da novanta nella formazione, sembra essere in una complicata situazione finanziaria. Radio mercato parla di chiusura a fine stagione, con conseguente cessione del titolo sportivo. Catania all'ultima giornata ha comunque vinto 3-0 su Porto Viro.

Terza in regular season è finita Ravenna, che dopo un avvio di campionato strepitoso negli ultimi mesi ha notevolmente rallentato il ritmo: nell'ultimo turno ha vinto 2-3 a Macerata (13-15) dopo che i marchigiani avevano ormai conquistato il punto della salvezza matematica. Nei Quarti di Finale la Consar affronterà Emma Villas Siena, squadra che al contrario sta facendo il percorso di Cuneo: i toscani stanno giocando un'ottima pallavolo e sembrano i favorito per il passaggio del turno.

Infine, a completare i Quarto c'è naturalmente l'accoppiamento tra MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Evolution Green Aversa, del quale abbiamo in pratica già detto tutto raccontando la gara odierna. Piemontesi che giocheranno in casa gara-1 domenica prossima 23 marzo alle ore 18. gara-2 domenica 30 marzo ad Aversa ed eventuale gara-3 ancora a Cuneo mercoledì 2 aprile alle ore 20.30.

I playoff proseguiranno poi con le semifinali: La vincente tra Cuneo e Aversa affronterà la Tinet Prata di Pordenone con gara-1 ed eventuale "bella" in casa dei friulani in virtù del primo posto di regular season. Via alle semifinali Domenica 6 aprile, anche in questo caso passa in finale chi vince 2 gare su 3.

L'altro incrocio nelle semifinali del campionato A2 Credem banca 2024/2025 vedrà opposte la vincente tra Brescia e Aci castello contro la vincente tra Ravenna e Siena.

A partire da domenica 20 aprile il via alle serie di Finale.