Scossa di terremoto con magnitudo 1.5 nella notte a Moiola, in Valle Stura

Nonostante l’orario ancora antelucano è stata avvertita in modo distinto in un ampio raggio di chilometri la scossa di terremoto registrata alle 4.31 di oggi, domenica 16 marzo, a 1 km ad ovest dell’abitato di Moiola, in Valle Stura, a 17 chilometri da Cuneo.

La scossa è stata registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con potenza di 1.5 magnitudo locale, a una profondità di 11 chilometri.

La stessa località era stata interessata da un analogo fenomeno lo scorso 10 marzo, mentre sono 14 i movimenti della terra che la Sala Sismica Invg di Roma ha registrato da inizio anno entro un raggio di 30 chilometri dalla scossa di questa mattina.