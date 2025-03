A Lagnasco cresce l'attesa per Fruttinfiore. A Paolo Balocco, direttore regionale “Agricoltura e Cibo” il premio dell'edizione 2025

Cresce l'attesa a Lagnasco per il ritorno di Fruttinfiore che si terrà dal 4 al 6 aprile 2025.

IL PREMIO FRUTTINFIORE E I RICONOSCIMENTI

Per la XXIII edizione Fruttinfiore, il comitato organizzatore, ha scelto come destinatario del prestigioso premio il Dottor Paolo Balocco, Direttore della Direzione Regionale “Agricoltura e Cibo” della Regione Piemonte.

La scelta del Dott. Balocco - spiegano dalla giuria - non è casuale, ma dettata del fatto che il prescelto è persona che, come si legge nella motivazione ufficiale, “ha speso tutta la sua ormai lunga attività professionale, con competenza, passione e professionalità, al servizio del settore agroalimentare della nostra Provincia e della nostra Regione, condividendo sempre la vocazione agricola del nostro territorio posto ai piedi del Monviso“.

Nel corso della sua carriera professionale, iniziata nel 1991, ha conseguito innumerevoli titoli professionali ed ha avuto molte esperienze lavorative nell’Amministrazione Provinciale di Cuneo, all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, presso studi legali privati del Foro di Cuneo, fino ad arrivare alla Regione Piemonte, ente in cui è approdato nel 2016 e dove, passando attraverso numerosi ed importanti incarichi, dal 1° gennaio 2020 è divenuto Direttore della Direzione “Agricoltura e Cibo”, incarico che ricopre tutt’ora. Quale Direttore della “Direzione Agricoltura e Cibo”, ha la responsabilità diretta, finanziaria, gestionale ed amministrativa di una struttura altamente complessa, articolata su 13 settori e 12 sedi operative e che conta complessivamente oltre 400 dipendenti.

In qualità di Direttore della “Direzione Agricoltura e Cibo” è stato direttamente interessato ed ha personalmente seguito, con competenza e spirito di collaborazione, l’iter per la costituzione e la nascita del “Distretto del Cibo della Frutta” che ha visto la luce proprio in occasione della ventunesima edizione di Fruttinfiore, nell’aprile del 2023. Il suo interessamento ed i suoi consigli sono stati utili per la nascita di questa nuova istituzione, espressione del nostro territorio e della sua gente, e che sarà importante per la promozione e la valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari, dell’oferta turistica e culturale e del paesaggio rurale del nostro territorio.

Rappresenta insomma un nome importante, non solo nel campo dell’ortofrutticoltura, ma dell’intero mondo agricolo. Il premio viene assegnato ogni anno ad un personaggio pubblico che abbia dedicato il proprio lavoro e le proprie energie alla promozione, divulgazione della frutticoltura e del territorio.

La cerimonia di consegna del Premio avverrà al termine dell’inaugurazione ufficiale, venerdì 4 aprile alle ore 17,30 presso la Sala Conferenze di Asprofrut in Via Praetta.

IL RICONOSCIMENTO A MARIA LODOVICA GULLINO

Unitamente al Premio Fruttinfiore, come già avvenuto in precedenti edizioni, il Comitato organizzatore ha deciso di conferire una menzione particolare a riconoscimento della pluriennale attività a favore della frutticoltura e dei frutticoltori. Il riconoscimento del 2025 viene assegnato alla Dottoressa Maria Lodovica Gullino, "alla quale riconoscimento e ringraziamento per la sua pluriennale attività svolta nell’ambito della ricerca e della sperimentazione a favore del mondo agricolo".

<figure class="image"> </figure>IL PREMIO AGLI OTTANTENNI DI LAGNASCO

La cerimonia della consegna del “Premio Fruttinfiore” si concluderà, come è ornai tradizione da alcuni anni con la consegna di una pergamena contenente il riconoscimento particolare a tutti gli ottantenni lagnaschesi impegnati in agricoltura, che con il loro lavoro quotidiano e silenzioso, hanno fatto crescere e conoscere la frutticoltura locale.

I premiati del 2025 saranno: Ariaudo Antonietta ved. Isaia, Campolongo Maria ved. Costamagna, Degiovanni Giuseppe, Gerbaudo Osvaldo, Lungo Anna Rosa ved. Ponso, Milanesio Clelia ved. Vagliano, Piosso Elio, Sabena Elvira in Fusero.

A seguire, per concludere in bellezza, il ricco e tradizionale buffet delle eccellenze e brindisi con i più pregiati vini del Piemonte, il tutto a cura dei volontari della Pro Loco .

FRUTTINTAVOLA – FIOR DI PRO LOCO

Dopo due anni di grande successo, non poteva non essere riproposta anche per l’edizione del 2025: stiamo parlando di “Fruttintavola – Fior di Pro Loco”, lo spazio dedicato alla tavola e ai prodotti della cucina del territorio che, anche per questa edizione sarà gestita da diverse Associazioni Pro Loco del territorio e non solo, che si ritroveranno sotto la tensostruttura montata nell’area antistante il Castello di Lagnasco, per presentare le specialità e le prelibatezze dei loro territori di provenienza. Ecco il motivo per cui, da due anni a questa parte gli organizzatori di Fruttinfiore hanno voluto aggiungere all’ormai tradizionale denominazione “Fruttintavola”, anche il sottotitolo “FIOR DI PRO LOCO”

Il Padiglione di Fruttintavola aprirà i battenti sabato 5 aprile dalle ore 10,00 fino alle 23,00 e, con lo stesso orario la domenica 6 aprile. Coloro che entreranno nel padiglione avranno la possibilità di consumare un semplice spuntino per degustare le specialità proposte oppure consumare un pasto completo a partire dagli antipasti, i salumi del territorio, il primo, i secondi, fino al dolce, naturalmente alla frutta e concludere il pasto con il caffè ed il digestivo.

Ci sarà una cassa unica presso la quale acquistare i ticket dei vari piatti e bevande e poi, accomodandosi ai tavoli curati dalla Pro Loco Lagnasco, andare ai vari stand per ritirare quanto ordinato.

Di seguito l’elenco della Pro Loco che hanno aderito all’iniziativa lanciata dal sodalizio lagnaschese e che rappresenta uno degli esempi di collaborazione tra i vari enti turistici del territorio, e i piatti e specialità proposte da ognuno di esse:

· Pro Loco di Lombriasco con le anguille in carpione, le acciughe in salsa verse e rossa e il dolce tipico denominato “Cariton” da quest’anno e per l’occasione, a base di Mela Rossa Cuneo IGP

· Pro Loco di Faule con i peperoni con la Bagna Caoda di Faule e il Carpaccio di Fassona con Bagna Caoda

· La Pro Loco di Revello proporrà: il vitello tonnato, gli affettati, i formaggio del territorio, lo gnocco fritto e i Persi Pien

· Pro Loco Amici di Cervere con le Raviole d’la fera con i porri e il Pastis ‘d Cesca

· Pro Loco di Rossana con le tipiche e conosciutissime Ravioles della Valle Varaita e la torta alle castagne

· Pro Loco di Vergne di Barolo e Narzole con gli Hamburger Vernesi di Fassona e le patatine fritte

· Pro Loco di Pianfei con il Maialino allo spiedo le patatine fritte, la salsiccia allo spiedo e il panino di salsiccia

· Pro Loco di Villastellone con le rane fritte e le verdure pastellate

· Pro Loco di Peveragno con il gelato soft fior di latte con topping vari

E infine la Pro Loco di casa, quella di Lagnasco, che gestirà il Bar presso il quale sarà possibile trovare Vino, Acqua, Caffè e Birra del Birrificio della Granda.

Il comitato organizzatore vuole ringraziare tutti i responsabili ed i volontari della Pro Loco che hanno aderito con entusiasmo alla proposta lagnaschese e che nei giorni della Kermesse frutticola provvederanno a gestire Fruttintavola che, diventerà sicuramente “FIOR DI PRO LOCO”

Siamo dunque tutti invitati, magari al termine di una passeggiata tra le bancarelle del Mercatino o tra gli stand dello STAO, a rifocillarsi presso il Padiglione di Fruttintavola dove troveremo cordialità, gentilezza amicizia e tanta roba buona per rifocillarci.

Il programma dettagliato di FRUTTINFIORE è visibile sul sito ufficiale della manifestazione: www.fruttinfiore.it dove sarà possibile reperire anche tutte le altre notizie e informazioni sulla manifestazione.

Per info e prenotazioni: VMstyle Eventi e Comunicazione – Valentina Masante 328 8864311 – Mail eventi@vmstyle.it