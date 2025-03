Si terrà nella Chiesa della Misericordia, a Mondovì Piazza, il Saggio di presentazione del 49° Concorso Nazionale di Chitarra “sac. Giovanni Ansaldi”, fissato per sabato 22 marzo, alle ore 15.

Sarà un nuovo omaggio al musicista che ideò la manifestazione, destinata a sollecitare giovani ad un impegno massimo nel mondo della musica classica. Il Sindaco di Mondovì, Luca Robaldo, presenzierà, con altre autorità, al pomeriggio musicale, per sottolineare l’importanza di una iniziativa che ha fatto conoscere Mondovì e tutto il monregalese all’Italia intera.

Un gruppo di ottimi chitarristi classici proporranno interessanti opere composte da autori di tutto il mondo . “Ogni anno otteniamo l’adesione di qualificatissimi musicisti- ricorda Romolo Garavagno, che fin dalla prima edizione, segue la organizzazione e nel 2022 ottenne, dal Convegno Internazionale Chitarristico, il riconoscimento della Chitarra d’oro per l’organizzazione – provenienti da ogni regione italiana ed a volte anche dalla Francia e dalla Svizzera. Le Commissioni di esame e sono assolutamente selettive ed i vincitori si inseriscono tanto nei circuiti concertisti internazionali, come nelle Cattedre dei Conservatori".

Ci sarà un vero piccolo genio, di 9 anni, Flavio Derenale, della scuola del m.° Risi di Savigliano, ed assieme: il monasterese Marco Danna, Mattia Pittaluga di Imperia che è da anni fedelissimo partecipante al concorso, la monregalese Asia Boetti, che lo scorso anno ha ottenuto ben il secondo premio nella sua categoria, poi l’albese Marlon Adriano, primo premio nella cat. B, ed un giovane concertista, del Nepal, che vive nel torinese, Bishal Nigra, ormai pienamente maturo per il concertismo.

Frattanto sono pervenuti nuovi sostegni: il premio del Presidente della Camera dei Deputati, quello del Rotary Club Mondovì per il vincitore di una categoria giovanile, i doni dell’Ipercoop Liguria, le sagome di chitarra scolpite dall’ebanista Andrea Giaccone, il dono di rappresentanza del m.° Vittorio Galoppini, Gran maestro dell’Ordine Militare ed Ospedaliero di San Lazzaro in Gerusalemme , doni del Presidente ASCOM Mattia Germone, il premio dell’Agenzia RM in ricordo del grand’ufficiale Rinaldo Muratore.