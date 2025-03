A Robilante un incontro con lo scrittore Paolo Usai

L' associazione Limodoro presenta un nuovo appuntamento nella rassegna "Libri in Movimento, incontri con gli autori". Venerdì 21 marzo, alle ore 21:00, in biblioteca a Robilante ospite Paolo Usai, poeta, scrittore e inventore, noto per le sue opere che esplorano le profondità dell'animo umano.

Paolo Usai, appassionato della poesia già dall'infanzia, ha pubblicato diversi elaborati in riviste di cultura, raccolte di poesie, racconti, fiabe e romanzi. Premiato più volte in concorsi di poesia a livello nazionale-internazionale, attualmente vive a Vernante, meraviglioso paese delle Alpi Marittime, stimolo di ispirazione poetica e letteraria.

Durante la serata, presenterà alcuni suoi libri "I ricordi del detective", "Nel labirinto del cuore" e "Nessuno muore prima del tempo" , spaziando da libri gialli thriller horror a poesie. Inoltre, svelerà il significato e la genesi della sua invenzione, l'ombrello luminoso per la Pace, un simbolo di pace tra i popoli della terra.

L'evento è ad ingresso libero e rappresenta un'opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di letteratura e cultura.