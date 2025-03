Cuneo, oggi il sopralluogo a Cascina Vecchia degli Indipendenti: "Necessaria con urgenza una commissione consiliare"

“Questa mattina abbiamo effettuato il sopralluogo a Cascina Vecchia e una precisa rilevazione di ogni utile elemento sullo stato dei locali interni al complesso. Una situazione che preoccupa gli abitanti di San Rocco Castagnaretta e più in generale le cittadine e i cittadini”.

Descrivono così i consiglieri comunali di Cuneo degli Indipendenti – Giancarlo Boselli e Paolo Armellini - l’incontro occorso alle 9.30 di oggi (martedì 19 marzo) nell’area di Cascina Vecchia, che li ha visti interfacciarsi con l’assessora Cristina Clerico, la struttura comunale e quello che a tutti gli effetti è ancora il concessionario nonostante il passo indietro operato nelle scorse settimane (e che ha ingenerato la stessa richiesta di sopralluogo da parte dei consiglieri), ovvero Open Baladin.



[I consiglieri comunali Boselli e Armellini in Cascina Vecchia]

“Riteniamo necessaria la convocazione urgente della competente commissione consiliare nella quale la sindaca Manassero e l’assessora Clerico aggiornino sullo stato e gli sviluppi della vicenda, ma soprattutto su quanto l’amministrazione sta facendo concretamente per risolverla” si legge ancora nel comunicato del gruppo consigliare di minoranza.

Si rimane quindi in attesa della convocazione di quest’incontro amministrativo (sempre che avvenga davvero). Che arrivi nel corso del Consiglio comunale in programma per lunedì 24 e martedì 25 marzo?