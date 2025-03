Cuneo ripartono le giornate del "Bike to school"

Gli Assessorati alla Mobilità Sostenibile e all’Istruzione del Comune di Cuneo promuovono anche per il 2025 un progetto di incentivazione al "Bike to School" che. grazie alla collaborazione con l’Associazione FIAB Bicingiro Cuneo e al progetto di Servizio Civile Universale "Giovani e Mobilità", quest’anno si arricchisce con più giornate dedicate all’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e sicuro per gli studenti.

Il progetto prevede un significativo ampliamento: invece di un singolo appuntamento, saranno organizzate per ciascuna scuola coinvolta quattro giornate distribuite tra marzo e settembre, coinvolgendo ben 16 scuole del territorio (primarie del viale angeli, san paolo, san rocco castagnaretta, corso soleri, corso g. ferraris, madonna dell'olmo, borgo san giuseppe, confreria, cerialdo, primaria/secondaria di primo grado andrea fiore le secondarie di 1° grado di via bersezio, ,via sobrero, via mazzini, san rocco castagnaretta, madonna dell'olmo e borgo san giuseppe).

Questo tipo di attività già consolidata in molte città europee rientra anche nelle politiche che Il Comune di Cuneo con il Mobility manager di area intende portare avanti nei prossimi mesi affinchè gli istituti scolastici attraverso la figura del Mobility manager scolastico possano avviare una collaborazione attiva volta alla promozione della mobilità sostenibile all'interno delle scuole attraverso iniziative di formazione e informazione verso studenti, famiglie e personale scolastico e non scolastico.

NOVITA’ DEL 2025: LA CICLOPATENTE E IL SISTEMA DI PREMIALITÀ

Per incentivare ulteriormente la partecipazione, ogni studente che sceglierà la bicicletta per recarsi a scuola riceverà la Ciclopatente, un documento speciale che consentirà di raccogliere fino a sei timbri in occasione di eventi legati al Cuneo Bike Festival.

Ogni giornata del Bike to School darà diritto a un timbro, e ulteriori timbri potranno essere ottenuti partecipando ad altri eventi organizzati dal Comune, come il Bike Family Day by Bicingiro, Bimbimbici, la Gran Fondo Fausto Coppi, Cuneo Vive lo Sport e gli appuntamenti del Cuneo Bike Festival.

Gli studenti che accumuleranno almeno tre timbri potranno ritirare un buono gelato presso lo stand del Comune di Cuneo al Cuneo Bike Festival, che si terrà in Piazza Galimberti dal 19 al 21 settembre 2025. Con sei timbri, oltre al buono gelato, riceveranno anche un ciclogadget.

Inoltre, coloro che imbucano la Ciclopatente completa e compilata potranno partecipare all’estrazione di un premio finale, che verrà assegnato tramite sorteggio domenica 21 settembre, in occasione dell’evento conclusivo del Cuneo Bike Festival.

Le date delle giornate di Bike to School sono state fissate e rimarranno invariate anche in caso di maltempo.

Il calendario previsto è il seguente:

L’iniziativa, sottolineano gli Assessori Paola Olivero e Luca Pellegrino “è resa possibile grazie al progetto di Servizio Civile Universale "Giovani e Mobilità" del Comune di Cuneo e alla collaborazione preziosa di FIAB Cuneo Bicingiro, impegnata attivamente nella promozione della mobilità sostenibile senza i quali non sarebbe possibile svolgere attività di questo tipo che sono preziose e fondamentali per creare un approccio migliore a come ci spostiamo nelle nostre giornate e che soprattutto guarda alla salute e al benessere della bambine e dei bambini”.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare il sito web www.cuneobikefestival.