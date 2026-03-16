In fiamme il tetto di un residence a Frabosa Soprana

In fiamme il tetto di una palazzina nel Comune di Frabosa Soprana.

A essere interessata dall'incendio una struttura che ospita un residence, situata in via Vittorio Emanuele III. L'allarme scattato in serata ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco con le squadre provenienti dal distaccamento di Mondovì, l'autobotte da Morozzo e l'autoscala da Cuneo.

Il rogo è divampato nella parte alta dell'edificio e sta interessando il tetto. L'intervento è in corso, non si hanno al momento notizie in merito alle cause.