A Marene torna il teatro per ragazzi con lo spettacolo YoYo Piederuota

Torna all’Auditorium di Marene un appuntamento di teatro educativo per ragazzi. Sabato prossimo 22 marzo alle ore 21 la Compagnia Santibriganti Teatro di Torino presenterà – sotto la Direzione Artistica della Compagnia IL MELARANCIO di Cuneo – lo spettacolo YoYo Piederuota, con Arianna Abbruzzese e Marco Ferrero e la regia di Maurizio Bàbuin.

E’ la storia di Giovanni e di Giorgia. Una bella storia – quelle che piacciono tanto ai bambini - che ci diverte e ci emoziona. Lui, Giovanni, da tutti chiamato Yo: troppo alto e con due grandi piedi per correre. Lei, Giorgia, da tutti chiamata Yo: troppo orgogliosa e con due grandi ruote per forza.

C’è un cortile asfaltato, c’è un canestro mezzo scassato e un quartiere di una città, una stanza, c’è una lavagna e la scuola di una città. E poi i due protagonisti, spesso soli, con le loro storie e i loro pensieri. Ma attraverso la comune passione per tutto ciò che è sferico, accade la magia dell’incontro, dell’amicizia che va oltre le abilità e le disabilità.

E’ la scoperta e l’accettazione di se stessi e conseguentemente dell’altro. Di tutti gli altri. Una strada faticosa che tutti i nostri figli iniziano a percorrere sin dalla più tenera età, piena di difficoltà e che durerà tutta una vita.

Lo spettacolo – che ha ricevuto molti premi e riconoscimenti - e’ rivolto a tutti ma in particolare ai Bambini della scuola elementare e alle loro Famiglie e viene proposto in stretta collaborazione con l’Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXlll. Si ringraziano in anticipo la Dirigente Prof.ssa Calandri e la Maestra Silvia Fiorito – Referente del Plesso di Marene per il tempo dedicato sia alla scelta del tema che alla promozione della serata presso i ragazzi e le famiglie.

Al termine dello spettacolo il Circolo Noi organizzerà un momento di festa per tutti i partecipanti.

Gli appuntamenti sono realizzati grazie alla partnership e con il sostegno ed il contributo della Fondazione CRS, della Cassa di Risparmio di Savigliano, del Comune di Marene e della Fondazione CRC.

Per la prenotazione del posto è sufficiente accedere a https://www.eventbrite.com/e/biglietti-yo-yo-piediruota-1141116402879 o al sito https://parrocchiamarene.it/auditorium oppure rivolgersi in Biblioteca durante gli orari di apertura della stessa.