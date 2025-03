A Cortemilia la cerimonia di chiusura del Premio Nazionale di Letteratura per ragazzi “Il Gigante delle Langhe”

Si è svolta ieri, 18 marzo, la cerimonia di premiazione della 23ª edizione del Premio Nazionale di Letteratura per ragazzi “Il Gigante delle Langhe” alla presenza di più di 250 bambini e ragazzi che hanno votato in diretta il libro preferito tra i finalisti della Sezione di Narrativa a cui si aggiungono le altre votazioni che sono arrivate dalla Giuria dei ragazzi sparsa in tutta Italia (in totale sono stati coinvolti oltre 6.000 giovani lettori).

I vincitori di questa edizione sono:

Per la fascia di età 8 – 10 anni: Ilaria Mattioni con “La figlia del gigante” - Feltrinelli

Per la fascia di età 11 – 14 anni: Sergio Badino con “Mille papaveri rossi” - Piemme

La Giuria della Sezione Libro Illustrato ha scelto come vincitore assoluto del Premio Emanuele Luzzati per l’illustrazione il libro “Dolores e io” di Ester Armanino - Rizzoli

A queste due sezioni si unisce la Seconda sezione, quella del Racconto dei ragazzi, da cui il Premio ha preso vita e che quest’anno è stato intitolato a Francesco Langella.

Il titolo ispiratore della 23ª edizione è stato “BIODIVERSITÀ. Muri in pietra a secco e dintorni: dialoghi tra esseri viventi”

Il testo vincitore, scritto dalla classe seconda della Scuola Primaria di Monastero Bormida dal titolo “Benvenuto!” è diventato la 26ª pubblicazione della collana ‘Favole a km 0 – Premio Francesco Langella’.

I giovani autori sono stati premiati in occasione della Cerimonia di Premiazione della 23ª edizione del Premio insieme ai secondi e terzi classificati: la classe terza della Scuola Primaria di Cortemilia con il titolo “Un condominio un po’ particolare” e il terzo classificato la classe prima della Scuola Primaria di Cossano Belbo con il titolo “La festa di compleanno di Cicca la cicala”.

Roberto Bodrito, sindaco di Cortemilia, congratulandosi con tutti i finalisti e con la giuria del premio, commenta: «Un premio importante a carattere nazionale per Cortemilia e tutto il territorio, che ha come obiettivo la promozione della cultura e della letteratura in particolar modo per i ragazzi»

La settimana del Gigante continua con altri appuntamenti dedicati a bambini e ragazzi fino al 22 marzo, data in cui verrà conferito il premio “Gigante dell’anno” al calciatore Enrico Chiesa, alle ore 10.30 presso la Chiesa di San Francesco a Cortemilia.

Nella giornata di giovedì 20 marzo la mensa scolastica comunale proporrà il “Menù del Gigante” a tutti i bambini.

Per tutti i dettagli visita il sito www.gigantedellelanghe.it.