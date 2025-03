A Racconigi prosegue il "Fluire Festival": l'acqua come filo conduttore di incontri e riflessioni

All'interno del calendario del “Fluire Festival” e in concomitanza con la celebrazione della “Giornata mondiale dell’acqua” che cade il 24 di marzo, domenica 30 marzo l'Ufficio Turistico di Racconigi propone un doppio appuntamento che permetterà di scoprire città e territorio seguendo il filo conduttore dell'acqua. Al mattino sarà protagonista il Sentiero sul Maira lungo il quale, accompagnati da un ornitologo, si seguirà il percorso prestando particolare attenzione al canto degli uccelli e specie ai passeriformi.

Nel pomeriggio un tour in città permetterà di scoprire il cosiddetto “sistema delle acque”. I canali artificiali che portavano acqua nelle campagne e in città hanno fin dal medioevo protetto Racconigi. Grazie a questi la campagna era rigogliosa e i canali che arrivavano in città con portate abbondanti permisero un precoce e florido sviluppo di industrie legate alla produzione della seta. Questo “sistema idrico” era una delle necessità fondamentali per il funzionamento delle “fabriche magnifiche” racconigesi e, fino in tempi moderni, di esso si ebbe la massima cura. La visita dedicherà attenzione anche alla storia del Maira, torrente così caro e temuto dai Racconigesi. Il percorso è realizzato in collaborazione con il Museo Giardino della Civiltà della Seta che verrà compreso nel tour.

Il calendario dell'Ufficio Turistico di Racconigi proseguirà poi ad aprile con altri appuntamenti:

- domenica 6 aprile - #domenicalmuseo è in programma la visita al Castello Reale dal titolo “Mitologia in Castello” ore 11:30 e 14:45

- sabato 12 aprile, all'interno del “Fluire Festival” appuntamento con l'entomologo per capire meglio il mondo delle api grazie ad un laboratorio didattico – ore 15

- domenica 20, doppio appuntamento: laboratorio per bambini “L'allegra officina delle uova” ore 11:00 e visita al Castello Reale ore 16:00