Il Canale Sarmassa: 429 anni di storia e una nuova sede all'insegna dell'innovazione

Il Canale Sarmassa rappresenta una testimonianza storica di grande valore per il territorio. La sua nascita risale al 1596, anno in cui un documento ufficiale ne attestava l'esistenza. Da allora, per ben 429 anni, questo corso d'acqua ha favorito lo sviluppo e il progresso della comunità locale, rivestendo un ruolo fondamentale non solo per l'agricoltura, ma anche per l'intero tessuto sociale ed economico dell'area.

Nel 1929 la gestione del Canale Sarmassa è stata affidata a un consorzio che coinvolge i comuni di Cherasco e Narzole, garantendo una manutenzione efficace e una gestione sostenibile della risorsa idrica.

Una nuova sede per il Consorzio del Canale Sarmassa

Sabato 22 marzo, alle ore 10, sarà inaugurata la nuova sede del Consorzio in frazione Podio n°47 di Bene Vagienna. Non si tratterà solo di un ufficio amministrativo, ma di un vero e proprio polo multifunzionale. La struttura ospiterà:

Un punto di incontro per i soci del Consorzio

Un museo dedicato alla storia e all’importanza dell’acqua

Una sala congressi per eventi e conferenze

Un’ampia sala studio

Una cucina attrezzata

Due appartamenti destinati all’ospitalità

Uno sguardo al futuro

Ancora una volta, il Consorzio del Canale Sarmassa dimostra la sua capacità di innovare e guardare avanti. La nuova sede non è solo un traguardo, ma un punto di partenza per promuovere la consapevolezza sull’importanza dell’acqua, risorsa fondamentale da tutelare, valorizzare e studiare.

L’inaugurazione di questa struttura segna un momento significativo per la comunità, ponendo le basi per un futuro sempre più attento alla gestione sostenibile delle risorse idriche e alla valorizzazione del patrimonio storico e ambientale del Canale Sarmassa.