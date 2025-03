In fiamme il tetto di un'abitazione a San Michele Mondovì: danni, ma nessun ferito

Tetto in parte distrutto, tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito. Questo il bilancio di un incendio scoppiato nelle prime ore della serata di ieri, mercoledì 19 marzo intorno alle 20.45, in via Maresciallo Borghino a San Michele Mondovì.

Le fiamme, scaturite con ogni probabilità in seguito al riscaldamento della canna fumaria, si sono rapidamente estese alla copertura della struttura ma anche alla parte superiore della casa, una mansarda le cui parete sono rivestite con perline. Si tratta, infatti, di una piccola casa indipendente a due piani.

A lanciare l'allarme la proprietaria della casa, che accortasi dell'incendio ha immediatamente chiamato i Vigili del Fuoco. Sono arrivate squadre da Mondovì, oltre i Volontari di Ceva e Morozzo che hanno lavorato fin dopo la mezzanotte per concludere l'intervento.

L'incendio, come detto, non ha visto alcuna persona coinvolta ma solo danni materiali.