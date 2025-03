Secondo appuntamento ad Alba con i “Giovedì di talenti”

La rete di Talenti Latenti è pronta a organizzare il secondo appuntamento del ciclo di incontri "Giovedì di Talenti 2025", per affrontare, stavolta, il tema dei disturbi cognitivi legati all'invecchiamento, un argomento di grande rilevanza per la nostra comunità e il nostro territorio.

L'incontro dal titolo “La mente, questa sconosciuta” si terrà giovedì 27 marzo 2025, dalle 18.00, presso la Casa della Comunità di Alba, in via Pierino Belli 26 . Un'occasione per approfondire come riconoscere e gestire i disturbi cognitivi, acquisendo competenze pratiche per migliorare la qualità della vita delle persone anziane.

Durante l'incontro, esperti dell'ASL CN2 interverranno per fornire informazioni preziose e rispondere a tutte le domande relative ai disturbi cognitivi. Tra i relatori:

Raffaella Riccardo, Psicologa Psicoterapeuta ASL CN2

Vanessa Badiali, Medico Geriatra ASL CN2

Mario Grimaldi, Coordinatore Infermieri di Famiglia e Comunità ASL CN2

Eleonora Destefanis, Medico Neurologo ASL CN2

L’obiettivo dell’incontro è fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per comprendere meglio l'invecchiamento e i disturbi cognitivi, con un focus particolare sul miglioramento della qualità della vita e sul benessere psicofisico degli anziani, affrontando così in modo consapevole e preparato il tema dell'invecchiamento cognitivo.

L’incontro è gratuito e aperto al pubblico.

Per partecipare è necessario registrarsi scannerizzando il QR code presente sulla locandina allegata al programma o cliccando sul seguente link di iscrizione .