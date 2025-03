Volley A2M Play-off -3. Costamagna, "Pres" un po' Dr. Jekyll e un po' Mr Hyde: "Ma ho imparato a delegare" [VIDEO]

Il presidente Gabriele Costamagna è un presidente atipico. Niente giacca e cravatta, zero aplomb, vive le partite a modo suo. Ridanciano e scherzoso durante la settimana, nel weekend si trasforma da Dottor Jekyll in Mister Hyde, pronto a "mordere". Un presidente giovane, come del resto tutta Cuneo Volley. Forse è proprio questa la forza della società: prendere le cose di petto, ma affrontarle sempre con umiltà. Cosa non da tutti in tempi nei quali su ogni cosa conta apparire.

Giorno dopo giorno, Costamagna si è anche "plasmato". Meno irruento ed istintivo, ha inserito nel suo vocabolario un verbo che fino all'anno scorso gli stava stretta: delegare. Si è circondato di persone competenti, a partire dal direttore sportivo Paolo Brugiafreddo e l'ineguagliabile Team Manager Silvia Canale, ma anche un efficiente reparto marketing e l'ufficio stampa frizzante e sempre disponibile. Tecnicamente lo dirà il campo, ma sì, questa società sembra ormai avere le carte in regola per affrontare un eventuale salto in SuperLega.

Il traguardo, però, è ancora lontano. Anzi, lontanissimo. Il primo ostacolo si chiama Evolution Green Aversa, che i cuneesi affronteranno al meglio di 3 gare a partire da domenica prossima 23 marzo. Gara-1 alle ore 18 a San Rocco Castagnaretta, poi si va in Campania quella successiva e, se sarà necessario, si ricorrerà all'eventuale "bella "mercoledì 2 aprile alle 20.30 ancora a Cuneo.

Quell'Aversa le cui fondamenta sono costruite su un mostro sacro della ricezione che risponde al nome di Totò Rossini e guidata dalle mani esperte di Fefè Garnica, palleggiatore che a Cuneo ahimè ricordano molto bene (finale persa con Reggio Emilia nel 2022 quando era a Reggio Emilia, poi il filotto preso l'anno scorso contro Porto Viro). E che dire di Matheus Motzo, miglior realizzatore dell'A2 in questa stagione? O Bruno Canuto e, al centro, due torri niente male quali l'ex monregalese Arasomwan ed il romeno Frumuselu?

La stessa Aversa, però, che Cuneo ha battuto quattro giorni or sono a domicilio strappandole il quarto posto finale in regular season. Si narra che in Campania i dirigenti non l'abbiano presa proprio benissimo, anzi.

Tutto diverso in casa MA Acqua S.Bernardo: "È stata una bellissima vittoria", attacca il presidente di Cuneo Volley. Che poi si svela: "Come ormai tutti si saranno accorti, vivo in modo tutto mio le partite e nonostante quest'anno abbia anche provato a sedermi in tribuna, difficilmente sono riuscito a durare più di un set in quel posto. Domenica l'ho vissuta insieme con 60 persone, che si sono esaltate al punto finale: ho fatto subito una videochiamata alla squadra per far vedere l'ambiente".

Il numero uno societario ha un grande feeling con i tifosi e domenica prossima si aspetta una loro discesa in massa al palasport: "Sì, ci aspettiamo tanto pubblico. Quel tifo che ci ha già seguito durante la stagione regolare e che dal match contr Ravenna ha incominciato ad "alimentarci" con il suo calore. A maggior ragione, quindi, mi auguro che per i play-off ce ne sia ancora di più. Sono linfa vitale per i ragazzi"

Il quarto posto finale, rincorso con grinta e cuore dai ragazzi di Battocchio, arriva al culmine di una stagione in cui le traversie sono state all'ordine del giorno. Costamagna ad un certo punto è anche sbottato, ma poi qualcuno forse lo ha fatto rientrare sui binari. Oggi ammette: "C'è stato un grande lavoro. Svolto in primis dall'allenatore Matteo Battocchio insieme al suo staff, da Matteo Morando al preparatore atletico Michele Avico. Grazie anche al direttore sportivo Brugiafreddo, che in certe situazioni ha fatto da mediatore tra me e la squadra. Per quanto mi riguarda, penso di essere "cresciuto" con loro. Ho capito che devi cercare il confronto per capire quali sono i problemi, ma poi lasciare che li risolvano le persone delegate alle quali ti stai affidando. E in questa stagione è andata davvero molto bene. Domenica riparte un campionato tutto nuovo, sono sicuro che stavolta ci faremo trovare pronti"

Cosa dirà il presidente ai suoi ragazzi nell'imminenza di gara-1? "Niente - dice. Non penso sia il caso. Sanno cosa devono fare".

Non lo direbbe neanche sotto tortura, ma nel cuore di Gabriele Costamagna batte forte la speranza di riuscire ad aprire quell'uscio che porta dritto in paradiso. Un paradiso chiamato SuperLega: "Lo scorso anno dissi che avrei voluto vincere qualcosa. Beh, ti posso dare la stessa risposta adesso. Lavoriamo tutti i giorni per vincere, ma siamo consapevoli di affrontare squadre fortissime: mi vengono in mente Brescia, Siena, Ravenna. O Prata, che è arrivata prima e ha un gioco spumeggiante. Fino alla stessa Aversa, che ha nell'organico un giocatore, Fefé Garnica, che quando mette piede sul campo di Cuneo sembra esaltarsi".

Grattiamo più a fondo, ma il massimo che esce è questo: "Le aspettative sono quelle di lavorare di domenica in domenica e poi vedere cosa succede. Sicuramente sono contento della quarta posizione di classifica alla fine della regular season, che ci mette in una posizione più comoda anche nella griglia di Coppa Italia: anche qui l'eventuale quarto, semifinale o finale sono giocate in casa della miglior classificata , e quindi avremo qualche possibilità in più".

Buon play-off, presidente.

L'INTERVISTA VIDEO A GABRIELE COSTAMAGNA QUI SOTTO: