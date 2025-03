Tris speciale di iniziative per il Green Days Festival in alta valle Po

Domani sabato 22 marzo alle15, appuntamento speciale al Rifugio Galaberna di Ostana per una passeggiata nel bosco adottato da Ratatoj APS, nell’ambito del progetto Robin Wood, all’interno del Green Days Festival 2025, per un’azione di responsabilità ambientale e di cura del nostro patrimonio naturale.

"Grazie a questa iniziativa- ricorda Massimiliano Flora del Ratatoj e direttore artistico della rassegna - abbiamo contribuito alla rigenerazione di 500 metri quadri di foresta, sostenendo la rinaturalizzazione dei pascoli arborati e la protezione delle zone umide, ecosistemi fragili ma fondamentali per la biodiversità.

Per presentare al pubblico l'iniziativa, Ratatoj e Robin Wood hanno organizzato l’escursione naturalistica a Ostana, nel corso della quale sarà possibile immergersi nei boschi dell’alta Valle Po e conoscere da vicino il progetto di rigenerazione forestale".

Seguirà alle 18.30, presso il Rifugio Galaberna, un apericena a base di prodotti locali e sostenibili, per celebrare con un momento conviviale e condiviso l’impegno per l’ambiente e la biodiversità.

Alle ore 21 sarà proiettato il film “Come se non ci fosse un domani”, con la regia di Riccardo Cremona e Matteo Keffer: un documentario che racconta le azioni, le discussioni, i dubbi e le speranze del movimento di Ultima Generazione, un gruppo di attivisti impegnati da anni in una campagna di disobbedienza civile nonviolenta per richiedere ai governi interventi urgenti per contrastare la crisi climatica in corso.

La giornata di eventi si inserisce nel cartellone del Green Days Festival, che quest’anno giunge alla sua terza edizione, celebrando l'incontro tra arte, cultura e rispetto per l'ambiente, con l'obiettivo di generare consapevolezza e promuovere azioni concrete. Dal 2023 il festival esplora il trilemma della sostenibilità (ambientale, sociale ed economica) attraverso i linguaggi della musica, del cinema, del teatro e dell’arte. Un momento di incontro dove le comunità si connettono, sviluppano consapevolezza e immaginano insieme un futuro più sostenibile.

Cultura e sostenibilità diventano strumenti di crescita collettiva. Ratatoj promuove una nuova cultura della sostenibilità, che si traduce in azioni concrete e collettive. Green Days Festival non è solo un evento, ma un processo: un laboratorio di idee, pratiche e collaborazioni per la tutela dei beni comuni, dall’ambiente alle comunità, in un’ottica di partecipazione attiva e trasformazione condivisa: tutti gli appuntamenti del festival sono consultabili sul sito: www.greendaysfestival.it

Per partecipare all’evento occorre prenotare al numero 0175 940310 oppure scrivere a info@rifugiogalaberna.com o compilare il form https://forms.gle/J2VTfyeUFXmY8S7o7.

Il costo dell’evento è di 18 euro a persona.