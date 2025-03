Con il film "La voce di chi non ha voce" a Cuneo si apre la rassegna "Itinerari, incontri e approdi"

Si apre mercoledì 26 marzo alle ore 20.45 presso la sala del Cinema Monviso la rassegna Itinerari, incontri e approdi curata da Zaratan con la proiezione di La voce di chi non ha voce, documentario del regista e antropologo culturale Andrea Fantino, impegnato da anni in lavori sul territorio cuneese e in progetti di ricerca che vedono coinvolti migranti e rifugiati.

Il primo film della rassegna (una produzione ARTatSEA e Zaratan) racconta la genesi e l’esperienza di CoroMoro, un coro di richiedenti asilo africani che canta canzoni in dialetto piemontese nelle Valli di Lanzo e che nel corso degli anni è diventato un vero e proprio laboratorio di integrazione e convivenza. Grazie al progetto Welcome Refugees, i coristi sono saliti sulla barca a vela Aspra e, insieme al cantautore valdostano Alberto Visconti (voce del gruppo L'Orage), hanno dato vita a una canzone che racconta il loro viaggio attraverso il mare, mettendo in musica le difficoltà incontrate, le aspirazioni e i sogni, che a volte hanno preso la forma di incubi. In un'Italia che ancora oggi è priva della voce dei migranti negli spazi e nei dibattiti pubblici, la voce del CoroMoro è La voce di chi non ha voce.

Claudio Naviglia di Zaratan modererà la serata, dando vita ad una discussione conclusiva con i membri del CoroMoro Aliou Sabaly e Maurice Bathia (membri di CoroMoro) e con Marino Poma, fondatore di MorusOnlus, un'associazione che nasce dall’esperienza del gruppo CoroMoro e si propone di aiutare stranieri e persone in difficoltà nell'inserimento sociale, etico e lavorativo nella nostra società.

Da quando l’Italia è passata dall’essere un paese di emigrazione al diventare un paese di immigrazione, sono nate e si sono diffuse in tutta la penisola iniziative e realtà sociali che hanno fatto della migrazione il loro principale focus, ponendosi come obiettivo non solo la creazione di una società di accoglienza più aperta e consapevole, ma anche la rimozione di tutti quei pregiudizi e stereotipi che, come una rete dura a morire, continuano ad avvolgere chi arriva da altri paesi e decide di abitare la nostra penisola. Il Piemonte, terra di confine tra le Alpi e la pianura, tra l’Italia e la Francia, negli anni ha dato vita a realtà sociali lontane tra loro, ma che hanno in comune l’attenzione verso chi migra.

La rassegna ITINERARI, INCONTRI E APPRODI: storie di migrazione in Italia e nel Mediterraneo prevede cinque serate ad ingresso gratuito, da mercoledì 26 marzo a mercoledì 7 maggio, e si propone di raccontare, con ospiti e diverse forme di narrazione, alcune realtà piemontesi che si occupano di immigrazione.

La rassegna si concluderà il 7 maggio 2025 con un racconto inedito e dal vivo di e con Lorenzo Baravalle (autore di Qui si fa l’Italia e Atomica). Un live podcast inedito, ideato e realizzato appositamente per questa rassegna. Bari, 1991: lo sbarco della Vlora. La storia della prima nave di profughi albanesi che trent'anni fa ha fatto comprendere che l’Italia si era trasformata da paese che si lasciava a luogo di approdo. Un modo per riflettere su come il fenomeno delle migrazioni sia ormai qualcosa che fa parte della storia sociale e culturale dell’Europa e non può più essere affrontato con i toni, i metodi e le azioni di un'improvvisa emergenza.

Gli altri appuntamenti, sempre al Cinema Monviso:

Mercoledì 9 aprile 2025, ore 20.45

Monterosso Grana. Una comunità allo specchio.

Documentario di Andrea Fantino e Elisa Dalmasso

In collaborazione con MiCò

Mercoledì 23 aprile 2025, ore 20.45

Le sfide dell’immigrazione: cinque piccole storie di comunità.

Lüchow (Germania), Olot (Catalogna), Cuneo (Italia), Helsingborg (Svezia) e Horn (Austria)

Cinque corti documentari in collaborazione con FIERI

Mercoledì 30 aprile 2025, ore 20.45

Il mio posto è qui? Vivere da rifugiati in Italia.

Documentario di Andrea Fantino

In collaborazione con FIERI

Mercoledì 7 maggio 2025, ore 20.45

Bari, 1991: lo sbarco della Vlora.

Un racconto dal vivo a cura di Lorenzo Baravalle, autore e voce dei podcast Qui si fa l’Italia e Atomica

La rassegna è curata da Zaratan APS e FIERI con il contributo di Fondazione CRC, in collaborazione con MiCo Aps, Noau Officina Culturale, CoroMoro, MorusOnlus.