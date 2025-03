Concluso il primo ciclo di incontri per la gestione dei trasferimenti degli istituti scolastici

Si è concluso oggi il primo ciclo di incontri inerenti gli istituti monregalesi previsti nell’ambito del Tavolo di coordinamento per la gestione logistica del trasferimento di istituti scolastici post Pnrr, istituito con lo scopo di individuare le migliori soluzioni da adottare alla chiusura dei cantieri, quando sarà necessario dare avvio ad una attività straordinaria di organizzazione logistica per il trasferimento degli Istituti scolastici interessati nelle sedi originarie, rinnovate o ristrutturate, oppure nei nuovi edifici in costruzione.

L’organo è presieduto dal Presidente della Provincia di Cuneo e costituito dal Consiglieri territorialmente competenti, dal Dirigente dei Settori Edilizia e Patrimonio della Provincia di Cuneo e dai Referenti degli Istituti scolastici interessati. Dopo il primo ciclo di incontri con gli istituti monregalesi il presidente Luca Robaldo esprime la sua gratitudine “ai rappresentanti di tutte e tre le scuole coinvolte, che hanno ben compreso l’importanza di collaborare in maniera sinergica per far fronte all’impegnativo sforzo che ci verrà richiesto quando dovremo trasferire alunni e arredi dalle sedi attualmente occupate alle aule rinnovate o costruite ex novo”.