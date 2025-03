Fossano, scontro moto-furgone in via del Santuario

E' delle 13,20 di oggi, domenica 23 marzo, lo scontro tra una moto e un furgone a Fossano in via Santuario.

Dalle prime informazioni risulta un solo ferito affidato alle cure di due equipe di sanitari del 118, raggiunti anche dalla squadra dei vigili del fuoco volontari di Fossano e i carabinieri della stazione locale.



Sul tratto interessato dall'incidente fino alla fine della messa in sicurezza la viabilità gestita dai carabinieri è stata momentaneamente interrotta.