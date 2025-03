La Valle Maira capofila del progetto regionale “Una montagna di esperienze”

Promuovere e valorizzare la montagna piemontese unendo le forze. È stato questo l'obiettivo portato avanti da ben 8 Consorzi turistici, tra cui il Consorzio Turistico Valle Maira, presentato in Regione Piemonte attraverso il progetto “Una montagna di esperienze: turismo sostenibile sul Sentiero Italia CAI in Piemonte”.

Una rete di esperienze integrate, con al centro dell'attenzione il Sentiero Italia CAI, percorso escursionistico nazionale che attraversa l’intero arco alpino piemontese. Il progetto si è classificato al terzo posto a livello nazionale nel Bando “Montagna Italia” del Ministero del Turismo.

IL PROGETTO

Presentato nel Grattacielo Piemonte alla presenza degli assessori Paolo Bongioanni, Marina Chiarelli e Marco Gallo, il progetto “Una montagna di esperienze: turismo sostenibile sul Sentiero Italia CAI in Piemonte” vede come capofila il Consorzio Turistico Valle Maira, che partecipa insieme ad altri 7 consorzi turistici della montagna piemontese: Conitours, Bardonecchia, Fortur, Valli di Lanzo, Valli del Canavese, Alpi Biellesi, Valsesia Monterosa.

Outdoor e sostenibilità insieme: è questo il cuore pulsante del progetto, che contribuirà a rivitalizzare le aree interne e a rendere il Piemonte un punto di riferimento nel panorama del turismo escursionistico e attento all'ambiente. I Consorzi rappresentano in modo completo l’offerta turistica della montagna piemontese, in termini di strutture ricettive e di accoglienza, ristorazione, produttori tipici di eccellenza, imprese dei servizi turistici e tour operators.

Si conta un totale di quasi 600 imprese turistiche associate, il cui ruolo nella promozione dell’offerta turistica regionale è davvero importante e si articola attraverso la realizzazione di progettualità specifiche, realizzate anche in partenariato, dedicate alla promo-commercializzazione dell’offerta turistica della montagna piemontese. Inoltre, sono 28 gli enti montani (27 Unioni Montane e un Comune) che hanno formalmente espresso interesse allo sviluppo e alla realizzazione del progetto, per un totale di quasi 400 mila abitanti rappresentati. Partner pubblici sono la Regione Piemonte e il CAI Piemonte.

IL SENTIERO ITALIA CAI

Il Sentiero Italia CAI, itinerario escursionistico nazionale promosso dal Club Alpino Italiano, il cui sviluppo in Piemonte ripercorre il tracciato della Grande Traversata delle Alpi (GTA), con le sue 69 tappe e 11 varianti che attraversano da Nord a Sud l’intero arco alpino piemontese, è stato individuato come il fil rouge a cui si collegano direttamente, o idealmente, i principali itinerari escursionistici anche di rilevanza transfrontaliera.

L’obiettivo generale è quello di contribuire a rivitalizzare le località più interne, turisticamente non meno attrattive delle destinazioni più conosciute, soprattutto nei periodi di minor affluenza, favorendo la destagionalizzazione e valorizzandone l’identità ambientale, culturale e produttiva tipica. Tutto questo con un coinvolgimento diretto da parte delle comunità, grazie ad una progettualità condivisa e ad una partecipazione diretta allo sviluppo del turismo sostenibile all’aria aperta.

Ad essere previste 7 macro azioni, che si declinano poi in 34 azioni puntuali sui territori:

1. Promozione delle reti, definizione e attuazione degli standard qualitativi comuni, anche attraverso animazione, coinvolgimento, formazione e informazione degli accompagnatori naturalistici e cicloturistici, delle guide alpine, degli istruttori sportivi, degli operatori dei servizi turistici, dei gestori di strutture ricettive, dei ristoratori, dei produttori e dei tour operator e rappresentanti degli enti locali, per creare uno standard di offerta comune, omogenea e coordinata (servizi, esperienze e pacchetti);

2. Azioni per il turismo sostenibile, con lo sviluppo di servizi di trasporto a basso impatto con navette, la collaborazione con le aree protette e l’organizzazione e promozione di un calendario organico di escursioni ed esperienze guidate dedicate alla scoperta dei patrimoni naturalistici e ambientali con focus sull’educazione ambientale e sull’approccio didattico, oppure dedicate ad un approccio olistico;

3. Servizi / infrastrutture, con il miglioramento dell'infrastruttura del Sentiero Italia CAI con segnaletica specifica, l’acquisto di ebike, cargo bike e joelette per consentire a tutti l’attività outdoor, l’acquisto di mezzi per la mobilità sostenibile dei turisti, la realizzazione di info point sull’outdoor (ad es. Cuneo, Lanzo, Ivrea) e foresterie specializzate (Val Maira);

4. Promozione e valorizzazione integrata dei prodotti tipici locali, con la creazione e promozione di eventi di esperienza enogastronomica in alpeggi, ristoranti tipici, rifugi alpini ed escursionistici, produttori e l’organizzazione di visite a birrifici, caseifici, salumifici, cantine, distillerie ed aziende agricole con esperienze e degustazioni;

5. Creazione e promozione di proposte turistiche esperienziali, quali esperienze outdoor guidate anche per anziani, bambini e persone con difficoltà, l’organizzazione di eventi di accesso “per tutti” alle pratiche outdoor (battesimo del volo, anche per non vedenti e persone con disabilità; escursioni con joelette con disabili motori; ippoterapia per disabili psichici, arrampicata per bambini ecc.), l’elaborazione e promozione di esperienze in giornata e pacchetti di più giorni segmentati per target di riferimento (sportivo, famiglie con bambini, anziani, turismo per tutti)(

6. Digitalizzazione dell’offerta e dell’accoglienza e interoperabilità, sia attraverso l’interoperabilità dei Consorzi con VisitPiemonte e con il TDH www.italia.it, sia attraverso l’individuazione e mappatura Gpx dei tratti del Sentiero Italia CAI e degli itinerari “bretella” che rientrano delle proposte turistiche per diffusione a mezzo app esistenti più diffuse per la pratica outdoor;

7. L’attività di promozione e comunicazione, affidata alla DMO VisitPiemonte, prevede la creazione di un visual di progetto, di una specifica sezione web su visitpiemonte.com, il caricamento dei pacchetti e delle esperienze turistiche, la realizzazione della cartella stampa digitale, una campagna digital e social sul mercato Italia ed Esteri obiettivo DACH, Francia e Benelux.

Il progetto è quindi un piano articolato di azioni che hanno come obiettivo fondamentale la promozione in modo coordinato dell’offerta turistica della montagna piemontese, la quale vanta un paesaggio straordinario, attrazioni e servizi di alto livello e ha tutti i requisiti posizionarsi sul mercato nazionale ed internazionale come una destinazione dove poter vivere davvero “Una Montagna di Esperienze”.