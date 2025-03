Il saviglianese Mattia Trizza alla finale nazionale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici

Mattia Trizza, studente della classe 2ªA dell'Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII di Savigliano, ha raggiunto un traguardo significativo qualificandosi per la finale nazionale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici, organizzati dal Centro PRISTEM dell'Università Bocconi di Milano, che si terranno il 10 maggio presso l'ateneo milanese.

Questi campionati, giunti alla loro 32ª edizione in Italia, sono competizioni che esaltano la capacità di ragionamento, la fantasia e l'intuizione dei partecipanti. Come sottolinea lo slogan del Centro PRISTEM, per affrontare le sfide proposte non è necessaria la conoscenza di teoremi complessi o formule avanzate, ma è fondamentale mettere in campo "logica, intuizione e fantasia".

Mattia ha iniziato il suo percorso il 28 febbraio, affrontando i quarti di finale online, per poi accedere alla semifinale del 15 marzo, che si è svolta in diverse sedi locali. Grazie alle sue capacità, ha superato anche questa prova, guadagnandosi così un posto tra i finalisti che si sfideranno a Milano.

I migliori classificati della finale nazionale avranno poi l’opportunità di rappresentare l’Italia alla finalissima internazionale, che si terrà in Tunisia il 23 e 24 agosto 2025.

Ora Mattia guarda con entusiasmo alla finale nazionale, pronto a mettersi alla prova con impegno e passione. Indipendentemente dall'esito, il suo percorso è già motivo di orgoglio per la scuola e la comunità, che fanno il tifo per lui.