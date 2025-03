L'associazione Cani Sciolti si presenta a Fontanafredda

Una storia nata da un'amicizia, cresciuta con la voglia di fare del bene e oggi diventata un progetto concreto. L’Associazione O.D.V. Cani Sciolti ha mosso i primi passi quasi per gioco, trasformando una semplice festa tra amici in un'opportunità di solidarietà e supporto al territorio. Oggi, con un anno di attività ufficiale alle spalle e tre anni di impegno nel sociale, il gruppo si presenta al pubblico con un evento speciale: venerdì 11 aprile 2025 alle ore 19.30, presso il Centro Congressi di Fontanafredda.

“Siamo partiti come un gruppo di amici con il desiderio di festeggiare i nostri trent’anni in modo diverso. Invece di farci regali personali, abbiamo deciso di destinare il ricavato delle nostre feste a scopi benefici – spiega il presidente dell’associazione, Giacomo Asteggiano –. Nel tempo, abbiamo capito che questo modello poteva funzionare e diventare qualcosa di più strutturato. Le feste sono il cuore pulsante della nostra iniziativa, momenti di aggregazione e solidarietà in cui ogni partecipante può contribuire a una causa importante senza rinunciare al piacere di stare insieme: l’idea è fare del bene, divertendosi”.

Nel corso del tempo, l’iniziativa ha preso sempre più forma, fino a trasformarsi in un’associazione vera e propria, con l’obiettivo di organizzare eventi che uniscano raccolta fondi e sensibilizzazione a favore di realtà del territorio. Le donazioni non vengono effettuate direttamente, ma si concretizzano nell’acquisto di attrezzature e materiali utili per le associazioni selezionate. Tra i beneficiari delle precedenti edizioni vi sono enti come La Collina degli Elfi e altre realtà impegnate nel sociale nelle Langhe e nel Roero.

L’evento dell’11 aprile sarà anche l’occasione per ringraziare gli sponsor che hanno sostenuto le attività dell’associazione e per aprire nuove collaborazioni con realtà interessate a supportare la missione dei Cani Sciolti. “L’anno scorso abbiamo iniziato a coinvolgere sponsor in modo informale, quest’anno vogliamo dimostrare che dietro a questa iniziativa c’è una struttura seria e solida – aggiunge Asteggiano –. Molti hanno creduto in noi senza conoscerci, ora vogliamo restituire loro fiducia e mostrare cosa siamo riusciti a costruire”.

L’associazione, che opera principalmente tra Alba, San Damiano d’Asti, Corneliano d’Alba e altre località delle Langhe e del Roero, continua a crescere e punta a coinvolgere nuovi volontari e sostenitori. “Non siamo solo un canale di raccolta fondi, ma anche un’opportunità per sensibilizzare le persone e creare una rete di supporto attivo”, sottolinea Asteggiano. Durante la serata, oltre alla presentazione ufficiale, sarà possibile approfondire il lavoro svolto fino a oggi e le prospettive future.

Per ulteriori informazioni, l’Associazione Cani Sciolti è presente su Instagram e sta lavorando alla realizzazione del proprio sito web. Per contatti diretti, è possibile scrivere via e-mail all'indirizzo canisciolti.associazione@gmail.com.