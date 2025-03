Settori chiave a Torino: automotive, tecnologia e innovazione

La città di Torino è storicamente conosciuta come la capitale italiana dell’automobile, ma forse tutti non sanno che l’attuale capoluogo piemontese è stata la sede della prima esposizione di automobili nel 1898. Già l’anno seguente, nel territorio cittadino erano presenti 7 aziende costruttrici di auto, diventate ben 21 nel 1907.

Ovviamente, come noto a ognuno, ciò che ha portato Torino a diventare la capitale italiana dell’auto è stata la creazione dell’allora Società Anonima Fabbrica Italiana di Automobili Torino, in seguito semplicemente Fabbrica Italiana Automobili Torino, in sigla FIAT (che in lingua latina significa “che sia”, un’espressione che è stata premonitrice di un grande futuro industriale).

Ma sarebbe riduttivo parlare di Torino soltanto in chiave “automotive” perché questa città è anche simbolo di tecnologia e innovazione e grazie a un tessuto imprenditoriale particolarmente dinamico e alla presenza di istituzioni accademiche di grandissima importanza anche a livello europeo, vi sono opportunità molto interessanti per chi cerca un lavoro a Torino, sia nei settori che potremmo definire come più “tradizionali” che in quelli emergenti.

Il settore automotive

Parlare di Torino significa inevitabilmente parlare di FIAT, la storica casa automobilistica fondata nel 1899 e che fa parte del gruppo Stellantis dal 2021.

FIAT ha iniziato con la costruzione di automobili, ma con il passare degli anni ha ampliato la sua attività in diversi altri settori diventando nel tempo uno dei più importanti gruppi finanziari e industriali dell’epoca moderna. Come facilmente si può immaginare, in termini occupazionali FIAT ha rappresentato, e rappresenta tuttora, un punto di riferimento importantissimo non solo per la città di Torino, ma anche per tutta la regione Piemonte e per tutta l’Italia.

Non sono mancate le crisi, inevitabili considerando la sua lunga storia, ma l’importanza del marchio per il settore industriale italiano è elevatissima.

I settori tecnologia e innovazione

La presenza di prestigiosi istituti accademici ha significato moltissimo per la città di Torino relativamente ai settori tecnologia e innovazione. La città, infatti, è sede di atenei e altri istituti prestigiosi non soltanto a livello nazionale.

Si pensi all’Università degli Studi di Torino, ma anche al Politecnico di Torino, università specializzata negli studi di ingegneria, architettura, pianificazione urbana e design.

Si devono ricordare anche l’Istituto Europeo di design, l’International University College of Turin, l’Istituto d’arte applicata e design e la Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell’Esercito, solo per citarne alcuni.

Non è certo un caso che il 13 novembre 2024 a Torino sia stato assegnato il premio “Capitale europea dell’Innovazione” (iCapital), la competizione indetta dal Consiglio Europeo per l’Innovazione (EIC) nell’ambito del programma Horizon Europe. Si tratta di un prestigioso riconoscimento attribuito alle città europee all’avanguardia nelle soluzioni innovative.

Come facilmente si può immaginare, ciò ha importanti ricadute per quanto riguarda l’occupazione.

Trovare lavoro a Torino

Considerando le molte prospettive offerte dai settori automotive, tecnologia e innovazione, trovare lavoro a Torino può risultare più semplice che in altre realtà italiane. Peraltro, i dati attuali mostrano una certa ripresa del mercato del lavoro.

Un modo molto pratico per chi sta cercando un’occupazione o per chi è alla ricerca di nuove opportunità, può essere quello di sfruttare le potenzialità delle piattaforme digitali di ricerca lavoro: si tratta essenzialmente di siti web specializzati nella ricerca occupazionale e sui quali si possono fare ricerche mirate selezionando il tipo di lavoro, il settore specifico, la località di interesse ecc.

Le posizioni aperte in una città come Torino sono centinaia e sfruttando questi “motori di ricerca”, può essere sicuramente più semplice trovare quelle aziende che offrono un posto di lavoro adatto alle proprie capacità e propensioni.