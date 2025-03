Addio a Giandomenico Genta, il presidente della Regione: "Salutiamo un grande uomo della Provincia Granda"

Lutto nel mondo economico e politico per la scomparsa di Giandomenico Genta, 68 anni, noto commercialista e tributarista cuneese, per sei anni presidente della Fondazione CRC, dal 2016 al 2022 e grande protagonista della scena economica cuneese.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE ALBERTO CIRIO

"Con Gianni Genta salutiamo un grande uomo della "Provincia Granda", una persona attaccata al suo territorio a cui dobbiamo grandi meriti per aver sostenuto, nei vari ruoli istituzionali che ha ricoperto, lo sviluppo turistico, sociale ed economico della nostra terra. Alla famiglia e ai suoi cari le condoglianze mie e della Regione Piemonte". Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio sulla scomparsa di Giandomenico Genta.

Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CUNEO LUCA ROBALDO

"Desidero esprimere, a nome della Amministrazione Comunale di Mondovì e della Amministrazione Provinciale, le più sentite condoglianze alla famiglia ed a tutti i cari di Giandomenico Genta. Lascia un vuoto incolmabile ancor più se si va col pensiero alle tantissime, innumerevoli, iniziative che grazie al suo impegno ed alla sua proattività hanno consentito al nostro territorio di svilupparsi. In ognuno dei suo ruoli ha saputo declinare al meglio lo spirito cuneese, conducendo con grande autorevolezza la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e rappresentando il nostro territorio, prima ancora e con la medesima autorevolezza, in seno alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. Ricordo molti episodi vissuti con Gianni, alcuni dei quali da oggi serberò come bellissimi ricordi anche di natura personale". Così lo ricorda il sindaco di Mondovì e presidente provinciale, Luca Robaldo.