A Cuneo con tre manifestazioni, un solo obiettivo: una pace sostenibile

Sabato 28 marzo si terranno a livello nazionale e internazionale tre eventi che si collegheranno idealmente a Cuneo grazie alle realtà che le organizzano a livello locale: Donne in cammino per la pace, Coordinamento Pace e Disarmo e Fridays for future.

Le tre manifestazioni di Cuneo, a cui invitiamo tutti/e a partecipare, sono:

10,100, 1000 PIAZZE DI DONNE PER LA PACE

NO KINGS

CORTEO SU RUOTE

Lo scopo della giornata di sabato è di riunire donne e uomini contrari alle guerre, al riarmo e all’autoritarismo, che non accettano la prepotenza dei re e delle regine del mondo che, da Trump a Putin, da Netanyahu a Von der Leyen, si impongono con la forza e con la violazione sistematica del diritto internazionale e dei diritti umani. In Italia e nel mondo intero crescono ansia e preoccupazione per quanto sta avvenendo sullo scenario mondiale. La guerra diventa sempre più distruttiva e feroce, si abbatte sulle persone più vulnerabili, rischia di normalizzarsi ed estendersi. Tutti i dispositivi legali che gli uomini si sono dati per limitare l’uso della forza e delle armi sono saltati. Siamo in balìa di un potere internazionale in mano a poche persone senza scrupoli. Ma non possiamo rassegnarci: è il momento dell’assunzione di responsabilità, il tempo di far valere l’etica della cura, tra giustizia sociale, disarmo e tutela ambientale per uno sviluppo sostenibile del pianeta e dei territori, secondo i principi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. La vera pace è un processo attivo che unisce comunità, promuove l’equità e la sostenibilità superando il concetto di sola assenza di guerra.

Di seguito i luoghi e gli orari delle manifestazioni:

10, 100, 1000 PIAZZE DI DONNE PER LA PACE Dalle ore 15 in Piazza Galimberti. Chi vuole potrà portare frasi, pensieri, piccoli manufatti sul tema della pace per completare arazzi, bandiere, tappeti tessuti da donne di età, provenienza ed esperienze diverse.

NO KINGS Alle ore 16 in Piazza Galimberti. Musica e contributi su pace, nonviolenza, disarmo e diritti umani; chiunque potrà intervenire liberamente.

CORTEO SU RUOTE Alle ore 16.30 ritrovo in Piazza Torino. Portate una bici o un altro mezzo sostenibile (pattini, monopattino, ecc.); chiusura del corteo con musica.

Tre manifestazioni, un solo obiettivo: la pace come modo di vivere insieme agli altri, nel rispetto della dignità e dei diritti umani di ciascuno, in armonia con la natura e l’ambiente che ci circonda.

Utopia? Diceva Nelson Mandela: Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso>>.