Chiusura notturna della carreggiata sulla tangenziale di Alba tra il 27 e 28 marzo per lavori di segnaletica

A partire dalle 22:00 di giovedì 27 marzo fino alle 6:00 di venerdì 28 marzo, per consentire l’installazione della segnaletica verticale integrativa e la tracciatura della segnaletica orizzontale, sarà necessario chiudere al traffico un tratto della carreggiata in direzione Cuneo. Questo intervento si inserisce nei lavori di realizzazione dell’innesto diretto sulla tangenziale di Alba per chi proviene da Bra, Piana Biglini, e Mussotto, in direzione Alba Centro, Roddi, e Verduno.

Durante la chiusura, la circolazione sarà deviata attraverso la rampa di svincolo in direzione SS231/Bra. L’obiettivo è contenere al minimo i disagi, limitando la chiusura della carreggiata in direzione Cuneo esclusivamente al periodo notturno.