In salute e sicurezza: incontri a Monesiglio e Saliceto

Gli Infermieri di Famiglia e Comunità del Distretto sud est dell’ASL Cn1 con il Progetto SNAI Valle Bormida presentano una serie di incontri dal titolo “In salute e sicurezza” che si terranno ad accesso libero e gratuito nei comuni di Saliceto e Monesiglio dal 27 marzo al 29 maggio.

Primo appuntamento giovedì 27 marzo dalle 14,30 alle 16,30 presso l’oratorio di Saliceto dove si parlerà di “Spesa consapevole e salutare” con la dietista Paola Rapalino. Incontro analogo si terrà giovedì 22 maggio dalle ore 14,30 alle ore 16,30 presso il salone dell’Ex Filanda a Monesiglio.

Altro appuntamento giovedì 3 aprile a Saliceto dalle ore 14,30 alle ore 16,30 presso il salone dell’oratorio in cui si parlerà di “Benessere in movimento” con il fisioterapista Stefano Pelazza. L’appuntamento verrà ripetuto giovedì 15 maggio dalle 14,30 alle 16,30 a Monesilio salone ex Filanda.

Ultimo appuntamento giovedì 10 aprile sempre dalla 14,30 alle 16,30 a Saliceto in oratorio con “Casa Sicura” tenuto dagli Infermieri di Famiglia e Comunità. L’incontro verrà ripetuto giovedì 29 maggio con lo stesso orario a Monesglio salone ex Filanda.

Al termine degli incontri vi sarà la possibilità di effettuare un controllo dei parametri vitali e di gustare nell’attesa un the o una tisana.

Per maggiori info 335.5877140 dal lun al ven ore 8-12 (Progetto SNAI Valle Bormida) 335.6513907 Inferieri di Famiglia e Comunità Distretto Sud Est – Asl CN1.