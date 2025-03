Come si fa la vodka? Viaggio alla scoperta della distillazione

La vodka è considerata uno degli spiriti più puri e versatili al mondo. Ha una storia lunga affascinante, che si snoda attraverso secoli di ricette e metodi. Originaria dell'Europa dell'Est, la vodka è tradizionalmente fatta da ingredienti semplici come grano, segale, mais, o patate. Purezza e chiarezza sono le caratteristiche distintive di questo distillato, il quale sgorga da un processo di distillazione e filtrazione molto meticoloso.

Oggi parleremo proprio di questo viaggio, che inizia da materie prime della terra e che termina con l’imbottigliatura; spiegheremo come si fa la vodka, quali sono le tecniche più utilizzate e, per finire, come mixarla per ottenere drink di gran gusto, versatili e facili da preparare anche a casa!

Le origini della vodka

La vodka ha radici che risalgono al IX secolo in Russia e nel XI secolo in Polonia. Inizialmente utilizzata a scopi medici, ha guadagnato popolarità come bevanda durante il Regno di Ivan III in Russia, diffondendosi poi in tutto il mondo.

Oggi, la vodka è apprezzata in ogni parte del mondo, perché si adatta a molti usi e permette di abbinarla a tantissimi altri ingredienti o sapori.

Veniamo al dunque: come si fa la vodka?

La produzione di vodka inizia con la fermentazione degli ingredienti base, che vengono poi distillati per eliminare impurità e ottenere un alcol di elevata gradazione. Il cuore del processo riguarda la distillazione multipla e la filtrazione, che assicurano la limpidezza e la purezza del prodotto finale.

I più autorevoli brand del settore hanno perfezionato queste tecniche, utilizzando acqua purissima e grano di alta qualità coltivato localmente. Il loro processo unico, che comprende un tipo di distillazione continua, permette di raggiungere elevatissimi livelli di purezza senza bisogno di filtrazione multipla con carbone, come comune in altri processi simili.

Un esempio di qualità e purezza è Absolut Vodka, prodotta nella piccola città di Åhus in Svezia. Essa è un esempio emblematico di qualità e innovazione, perché è conosciuta in tutto il mondo ma proviene da metodi di produzione che prevedono solo ingredienti locali e sostenibili.

Absolut, in pratica, ha creato una vodka di fama mondiale che è sia pura che ricca di carattere. La grande trasparenza che l’azienda pone nel processo produttivo è proprio ciò che trasmette l'impegno di Absolut nel cercare qualità e valore con un occhio di riguardo per l’ambiente.

I cocktail più famosi

La versatilità della vodka si può esprimere in tantissimi cocktail, alcuni provenienti dalla tradizione della mixology, altri nati dall’innovazione del gusto nel settore e, quindi, più recenti e adatti ai nuovi gusti dei consumatori.

Tra le proposte più interessanti c’è l'Absolut Fizzy Cola, una combinazione semplice ma davvero piacevole da bere: la freschezza della vodka, unita alle note frizzanti e giocose della cola, rendono questo drink perfetto per gli aperitivi.

Per chi desidera un’alternativa leggera ma ugualmente gustosa, suggeriamo di provare la Caipiroska Slim Fit, un insolito twist fresco e delicato, grazie alla perfetta armonia tra lime, sciroppo semplice e Absolut Vodka, servita con ghiaccio tritato.

E per finire, per dare sapore alle serate più eleganti o per concedersi un drink di vero piacere, si può provare il Pineapple Martini: la morbidezza della vodka si unisce alla dolcezza del succo d’ananas, dando vita a un cocktail che sa di sole, di mare e di voglia di ballare.