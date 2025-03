A Cortemilia i bambini a lezione di educazione stradale con la Polizia Locale dell'Alta Langa

Un casco, un passaggio pedonale, un marciapiede. In apparenza cose semplici, ma nella pratica quotidiana diventano fondamenta di una cittadinanza consapevole. Nel mese di febbraio, l’oratorio di Cortemilia si è trasformato in una piccola aula di civiltà, dove i più piccoli hanno potuto imparare le basi della sicurezza stradale, guidati da chi la strada la conosce bene: gli agenti della Polizia Locale dell’Alta Langa, coordinata dal Comandante Davide Detoma.

Le lezioni, organizzate in collaborazione con il Lions Club di Cortemilia e Valli, sono state condotte dal Vice Commissario Elio Chiappa e dall’Ispettore Alberto Roattino, che con linguaggio chiaro e tanti esempi pratici con slide e video interattivi hanno parlato ai bambini di regole, segnaletica, comportamenti corretti da tenere in strada, sia come pedoni, ciclisti o passeggeri.

Il percorso di educazione stradale ha assunto un’occasione istruttiva fondamentale: attraverso video animati, interazione con quesiti e simulazioni, i bambini sono stati invitati a individuare i comportamenti idonei ad aumentare la sicurezza stradale e a condividere l’esperienza formativa con i propri genitori.

L’obiettivo principale è stato quello di sensibilizzare le giovani generazioni all'adozione di comportamenti rispettosi della legalità in strada: la “sicurezza stradale”, la prevenzione dei rischi e più in generale la promozione dei valori di socialità e correttezza, sono punti fondamentali che devono rimanere ben saldi nell’istruzione didattica dei nostri figli.

E in effetti, tra quiz, simulazioni e momenti di confronto, i bambini si sono dimostrati curiosi, coinvolti, pronti a trasferire anche a casa – con i propri genitori – ciò che avevano appreso.

Alla se erano presenti, in rappresentanza del Lions Club di Cortemilia e Valli, il presidente Franco Leoncini, il cerimoniere Carla Bue e la segretaria Emanuela Canonica. A tutti i partecipanti, al termine dell’incontro, sono stati distribuiti simpatici gadget: lucchetti per biciclette e portachiavi, piccoli simboli di un grande messaggio.

"Da oggi la Polizia Locale è amica dei bambini", hanno dichiarato gli agenti. "E lo sarà anche domani: gli incontri proseguiranno nelle scuole e nei Comuni dell’Unione Montana Alta Langa, che ne conta ben 38. . Favorire e incentivare, fin da piccoli, la conoscenza e il rispetto delle 'regole' fondamentali per circolare correttamente in strada contribuisce a creare pedoni, ciclisti, e conducenti più diligenti, coscienti dei rischi e delle insidie".