Poesia e improvvisazione con Granda in Rivolta a Fossano

Torna puntuale l’appuntamento del primo lunedì del mese con Granda in Rivolta, la rassegna di letteratura al Vitriol di via Ancina 7 a Fossano.

Gli ospiti di lunedì 7 aprile sono Francesco Macciò e Carlo Dardanello che daranno vita a una performance di poesia e improvvisazione polistrumentale.

Partendo dal nuovo libro di Macciò “Ritratto di donna al mare con bambino”, appena uscito per Puntoacapo, Macciò si racconterà attraverso le sue poesie accompagnandosi con i suoni di un tamburo a cornice, con il quale accompagna la lettura, intervallata da momenti al bawu cinese e al low whistle. Insieme a lui Carlo Dardanello al clarinetto e al sax.

"Scandire versi accompagnandoli con un suono destrutturato, che può essere una semplice vibrazione prodotta da una corda di cetra o dalla pelle di un tamburo, è un sostegno importante alla memoria, come sa bene chi ne ha fatto diretta esperienza - spiega Macciò -. Si creano degli interstizi ritmici tra i versi, tra le strofe, dei grappoli di suoni e di silenzi che agganciano la memoria e preparano la pronuncia, l’intonazione del verso successivo. Ma il suono, appunto, deve essere «destrutturato», così almeno mi piace definire questo profilo di note disancorate dai sistemi tonali ed eseguite a sostegno della parola poetica e allo stesso tempo capaci di fondersi con essa. Disegnare una precisa linea melodica, infatti, genererebbe confusione, sovrapponendosi alla musica che ogni poesia reca sempre con sé ed entrando inevitabilmente in conflitto con essa."

Francesco Macciò è nato a Torriglia e vive a Genova dove ha insegnato italiano e latino al liceo. Ha pubblicato il volume di saggistica L’universo in periferia. S-Oggetti sparsi intorno alla Poesia, e, sotto pseudonimo, il romanzo Come dentro la notte. È autore di svariati libri di poesia come Sotto notti altissime di stelle, L’ombra che intorno riunisce le cose, Abitare l’attesa, Giglio di mare, L’oscuro di ogni sostanza, Viața ca pământul / La vita come la terra, e il recentissimo Ritratto di donna al mare con bambino. Le sue poesie e le sue prose, apparse in Italia e all’estero tradotte in inglese, tedesco, spagnolo, portoghese, rumeno, francese, cinese, sono incluse in numerose riviste e antologie. Ha vinto il Premio Cordici di poesia mistica e religiosa (2009), il Satura città di Genova (2012), il Carlo Bo - Giovanni De Scalzo (2024). È ideatore della rassegna Incontri con gli scrittori presso il liceo “Sandro Pertini” di Genova.

Carlo Dardanello, di Vicoforte, è stato avvocato ecclesiastico e consulente welfare e previdenziale in istituti di credito. Ha all’attivo diverse pubblicazioni di poesie sia in italiano che in lingua naturale e suoi scritti compaiono su riviste e antologie in Italia e Francia. A partire dal 2012 ha intrapreso lo studio della musica con i maestri Gianni Virone, Fabio Gorlier e Roberto Regis con cui ha studiato armonia e improvvisazione jazz. Allo studio del sassofono, del clarinetto e del clarinetto basso ha affiancato lo studio della musica elettronica con una ricerca rivolta soprattutto al suono e all’improvvisazione esplorato in nuove prospettive, nei suoi rapporti con la parola e nella creazione di paesaggi sonori.

Come sempre l’appuntamento è alle 21,15 nel locale di via Ancina, ma organizzatori e autori saranno già presenti al Vitriol a partire dalle 19,30 per dialogare con chi vorrà qualche anticipazione sulla serata. Si consiglia di prenotare contattando il numero 389.2595316.