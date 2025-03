Rinnovate le cariche dell'Associazione "Tocca a Noi Racconigi"

L’Associazione Tocca a Noi Racconigi ha rinnovato le cariche del proprio Direttivo per il prossimo biennio. L’Assemblea ha eletto i nove membri alla guida dell’associazione, confermando Paola Brizio nel ruolo di presidente. Tra le novità, l’ingresso di tre giovani nel Direttivo, segno di un ricambio generazionale e di una continua apertura verso nuove idee. Carlo Cravero assume il ruolo di vicepresidente, mentre Emma Pallena e Federica Trombetta entrano come consiglieri. A completare la squadra ci sono le riconferme di Carlotta Burzio come segretaria, Francesca Cavallo in qualità di tesoriere e i consiglieri Alberto Milanesio, Alessia Boglione e Simone Panero.

Sebbene il Direttivo abbia il compito di coordinare le attività e prendere decisioni organizzative, all’interno dell’associazione tutti i soci hanno lo stesso valore, con competenze di vario genere, contribuendo in maniera attiva alla crescita dell’associazione e alla realizzazione degli eventi. “Siamo felici di accogliere le new entry nel Direttivo” – ha dichiarato la presidente Paola Brizio – “È una bella sfida per loro, e per tutti noi, continuare a far crescere questa realtà. L’Associazione, nata nel 2012 da un gruppo di amici, ha mantenuto nel tempo lo stesso spirito aggregativo, allargandosi sempre di più e coinvolgendo nuove generazioni”.

Con i suoi 36 soci attivi, il Tocca a Noi Racconigi si conferma una delle realtà più dinamiche, promuovendo eventi e iniziative che valorizzano il territorio e lo spirito di aggregazione soprattutto tra i giovani. Fare associazionismo significa creare spazi di condivisione e confronto, in cui le idee prendono forma e diventano progetti concreti per la comunità. Il Tocca a Noi ha sempre puntato su questo principio, offrendo a tutti l’opportunità di esprimersi, collaborare e contribuire attivamente alla vita culturale della città. Un impegno che si concretizza anche nel coinvolgimento delle altre associazioni del territorio, con cui il Tocca ha instaurato negli anni una rete di collaborazioni per dare ancora più valore alle iniziative.

Nessuna anticipazione, per ora, sugli eventi in programma per il 2025, ma i soci assicurano che le novità non mancheranno. Gli aggiornamenti saranno presto disponibili sulle pagine social dell’Associazione.