Climatizzazione efficiente in vacanza

Oltre ai preparativi per il viaggio, è importante prendere le giuste precauzioni per la propria casa. Ad esempio, bisogna assicurarsi che il sistema di climatizzazione consumi il meno possibile durante l'assenza, ma anche che l'acqua calda sia disponibile il giorno del ritorno e che la casa abbia una temperatura piacevole. I sistemi moderni permettono di controllare la rete di dispositivi all'interno della casa e possono essere gestiti in modo intuitivo attraverso un'unica interfaccia. Questo lascia più tempo per preparare la valigia.

Riscaldamento e raffrescamento da remoto: pompe di calore protagoniste del comfort

Le pompe di calore conquistano le case, non solo per il riscaldamento invernale ma anche per il raffrescamento estivo. Vantaggi? Risparmio, comfort e ambiente.

Tranquillità anche in vacanza grazie alla tecnologia intelligente di Hoval

Hoval Digital rivoluziona la climatizzazione con tecnologia all'avanguardia. Regola caldaie, pompe di calore e ventilazione in modo intuitivo e continuo, ottimizzando il comfort in ogni stanza.

Intelligenza climatica: il sistema si adatta da solo alle condizioni esterne, garantendo la temperatura ideale.

Modalità vacanza: attiva il risparmio durante le tue assenze, pianificando in anticipo o con un semplice tocco sul touchscreen.

Risparmio garantito: ottimizza risorse e costi, per un clima perfetto che fa bene all'ambiente e al portafoglio.

Lascia fare a noi e goditi la vacanza: la tua climatizzazione a portata di click

Che tu debba tornare a casa prima o che tu voglia prolungarti la vacanza l'app gratuita Hoval Connect ti permetterà di comunicare a distanza con il vostro sitema di riscaldamento o di ventilazione meccanica controllata.

Oltre a fornirti dati metereologici in tempo reale, l'app ti mostrerà la temperatura di ogni singola stanza della tua abitazione e ti permetterà di trovare un ambiente ottimale al tuo ritorno.

Preparati per le vacanze senza preoccupazioni! Scopri come impostare il tuo impianto di climatizzazione in modalità vacanza guardando il nostro video.

Imposta il tuo sistema di climatizzazione in modalità vacanza e parti con zero stress

Grazie alla stretta collaborazione tra il nostro servizio clienti e l'app Hoval connect, garantiamo longevità al vostro sistema ricordandovi delle manutenzioni periodiche.

Gestione climatizzazione da remoto: vuoi saperne di più?

Scopri di più su QUBO e Hoval e lascia che il nostro team ti mostri come possiamo trasformare la tua esperienza di comfort.

Per maggiori informazioni:

sito internet https://www.quboclima.it/

telefono 375-8223828

e-mail agenziaqubo@gmail.com