Settimana Nazionale delle Panchine Viola dal 21 al 27 giugno, ce lo ricorda l’Aghav di Bra

La Settimana Nazionale delle Panchine Viola (21-27 giugno), pensata per i Comuni e le Società Sportive, rappresenta un’occasione per portare le buone pratiche di gentilezza nelle comunità locali.

A sostenere il valore di questa iniziativa, c’è anche l’Aghav di Bra con la sua “panchina viola” della gentilezza, ubicata nella struttura nata dalla tenacia del compianto presidente Pasquale Bonino e di tanti collaboratori di fiducia.

L’opera è stata realizzata dai ragazzi ospiti del Centro Diurno, alcuni ormai uomini e donne, che ti rubano il cuore con la loro semplicità e dolcezza. L’Aghav li aiuta durante il giorno attraverso diversi progetti formativi, orientati ad una maggiore integrazione sociale.

Agli operatori va il merito di aver creato una comunità forte dove tutti si danno da fare per gli altri e dove ci sono progetti meravigliosi che rendono più dignitosa la vita di tante persone. Tipo la panchina viola, un luogo speciale la cui funzione è stata spiegata dall’operatrice Piera Gennuso: «Sulla panchina viola si può fare la pace, ci si può dare un appuntamento, si può giocare insieme. È molto importante sensibilizzare alla gentilezza, al rispetto delle persone e dell’ambiente».

Nel “linguaggio” delle panchine colorate (la cui più famosa è quella rossa contro il femminicidio), quella viola è simbolo d’impegno a portare avanti buone pratiche di gentilezza sul proprio territorio.

La panchina viola della gentilezza

La prima panchina della gentilezza di colore viola è stata inaugurata il 7 dicembre 2019 a Quincinetto e ideata dall’assessore alla Gentilezza Erina Patti. La sua funzionalità è stata proposta dai bambini della scuola primaria locale durante un laboratorio dedicato. Sulla panchina viola si può fare pace, ci si può dare un appuntamento, si può giocare insieme.

Fu scelto il viola in quanto deriva dall’unione del rosso che rappresenta la concretezza e del blu che simboleggia la profondità. Si identifica molto bene, perciò, con la gentilezza. Da allora già alcuni Comuni Italiani l’hanno riproposta.

Il Progetto Nazionale Costruiamo Gentilezza (www.costruiamogentilezza.org) ha come obiettivo, in 15 anni, di far diventare la gentilezza un’abitudine sociale diffusa. Per questo motivo, ha coinvolto le comunità locali e sportive ad inserire la Panchina Viola nell’Archivio pubblico delle buone pratiche di gentilezza e ha programmato di favorirne la diffusione proponendo un’intera settimana nazionale dedicata alle panchine viola, dal 21 al 27 giugno. In questo periodo oltre ai Comuni Italiani potranno inaugurare nuove panchine viola anche le società sportive, in quanto la panchina, oltre ad essere un complemento d’arredo urbano, è ricorrente anche nello sport. «L’inaugurazione delle panchine viola sarà un momento di festa, oltre a rappresentare un’opportunità per far conoscere concretamente ai cittadini, in particolar modo bambini e ragazzi, l’importanza della gentilezza per accrescere il benessere delle comunità locali e sportive», spiegano dall’Associazione Cor et Amor che coordina l’attuazione del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza.