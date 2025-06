Il “Segreto della conchiglia”: a Magliano Alfieri una caccia al tesoro nel castello tra gioco e curiosità

A volte basta poco per trasformare una giornata qualunque in un piccolo viaggio nel tempo, tra storie, leggende e scoperte da condividere. Domenica 22 giugno, il Castello di Magliano Alfieri invita bambini e adulti a vivere un’esperienza speciale con “Il segreto della conchiglia”, una caccia al tesoro pensata per le famiglie, dove il gioco diventa occasione di conoscenza, condivisione e stupore.

La partenza sarà scaglionata tra le 15.30 e le 16.00: all’arrivo, ogni squadra riceverà un kit di gioco con tutto il necessario per affrontare il percorso, che si snoderà tra le sale del castello e gli spazi esterni. Indizi da decifrare, sfide di abilità, storie nascoste: ogni prova porterà più vicino alla scoperta di un messaggio racchiuso da secoli in un simbolo tanto semplice quanto affascinante.

La conchiglia – elemento decorativo, emblema di rinascita, bellezza, protezione – sarà il filo conduttore di questa avventura a tappe, immersa nella suggestione architettonica e paesaggistica del maniero.

Da sempre legata al folklore e alla spiritualità, sin dai tempi dei Greci e dei Romani, la conchiglia rappresentava l’essenza della prosperità, e ancora oggi custodisce un segreto capace di stupire piccoli e grandi.

Al termine del gioco, le squadre scopriranno la risposta a una domanda tanto semplice quanto profonda: “A cosa servono, davvero, le conchiglie?” Il costo per partecipare è di 18 euro a squadra (fino a 5 componenti). Prenotazione obbligatoria entro venerdì 20 giugno scrivendo a:

castellomagliano@barolofoundation.it.