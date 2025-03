Maggio dal sapore di mare in Liguria: presentati a Cuneo la "Oyster Fest" di La Spezia e "Azzurro, pesce d'autore" di Andora

All'Open Baladin Cuneo, nel pomeriggio di ieri, prima dell'ormai consueto show cooking del giovedì pomeriggio, sono state presentate due importanti iniziative, rivolte in particolare agli appassionati di enogastronomia, in programma in primavera in Liguria, entrambe dedicate al mare e ai prodotti ittici: la terza edizione di “Oyster Fest” (La Spezia, 16-17-18 maggio) e “Azzurro, pesce d’autore” (Andora, porto turistico, 23-24-25 maggio).

Il Piemonte e la Liguria vicini grazie anche all'eccellenza dei prodotti che esprimono.

E proprio la Liguria, con il suo mare, è stata la protagonista dello show cooking, tra ostriche, pescato del giorno e muscoli, che verranno celebrati in questi due appuntamenti imperdibili in programma il prossimo mese di maggio.

Ieri un momento di presentazione, con tanto di prelibato assaggio, dei due eventi, dedicati alle ostriche a La Spezia e al pesce azzurro e ai prodotti agricoli di Andora, con il suo mare ma anche con la sua piana, famosa per la produzione del basilico, base del pesto, e dell'olio d'oliva.

Dal 16 al 17 maggio la terza edizione dell'Oyster fest, primo evento in Italia dedicato alle ostriche, ideato da Lega Coop Liguria e cresciuto in modo importantissimo, grazie al grande lavoro della Cooperativa miticoltori spezzina, che ha convertito parte della coltivazione di muscoli (le cozze) in coltivazione di ostriche di altissimo livello.

Un mondo che sta iniziando a farsi conoscere e che sta anche facendo battaglie per vedersi riconosciuto, a partire da quella per l'abbattimento dell'iva dal 22 al 10%, come per tutti i prodotti ittici.

Vogliamo che Spezia sia il capoluogo dell’ostrica in Italia: se verrete a questa bellissima manifestazione voi potrete gustare ostriche che hanno un gusto una diversa dall’altra. E' necessario che il consumatore conosca il prodotto locale e aiuti i produttori locali".

Il weekend dop, dal 23 al 25 maggio, Andora ospiterà, nella zona del porto, "Azzurro, pesce d'autore", dedicato al pesce ma anche a tutte eccellenze di quella zona del savonese. Tra assaggi, gemellaggi, anche con il nostro porro di Cervere, show cooking, dimostrazioni e tanto altro.

Gemellaggio con Cervere.

Protagonista degli eventi anche lo chef cuneese Andrea Serale, chef della Nazionale Italiana Cuochi e medaglia d’oro nella competizione europea Global Chefs Challenge della Worldchefs.