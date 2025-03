Sanità pubblica: il PD Savigliano scende in piazza per il diritto alla salute

Il Partito Democratico lancia la campagna regionale “La salute non aspetta”, un’iniziativa volta a sensibilizzare i cittadini sull’urgenza di rafforzare e tutelare la sanità pubblica, garantendo a tutti l’accesso a cure tempestive e di qualità.

Per presentare la campagna e confrontarsi con la cittadinanza, sabato 29 marzo, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30, saremo in Piazza Santa Rosa con un banchetto informativo. Sarà un’occasione per approfondire il tema del percorso di tutela.

Cos’è il Percorso di Tutela nella Sanità Pubblica? Il Percorso di Tutela è un meccanismo previsto dalla normativa italiana per garantire ai cittadini il diritto a ricevere prestazioni sanitarie nei tempi massimi stabiliti. Se il Servizio Sanitario Nazionale non è in grado di assicurare una visita o un esame entro i tempi previsti, il cittadino può attivare questo percorso, che prevede l’erogazione della prestazione in regime di libera professione intramuraria (a pagamento) o, in alcuni casi, presso strutture private convenzionate, con oneri a carico dell’azienda sanitaria locale. Questo strumento è fondamentale per assicurare l’accesso tempestivo alle cure e ridurre le liste d’attesa.

La sanità pubblica è un diritto, non un privilegio. Oggi, troppe persone affrontano tempi di attesa inaccettabili per visite ed esami, mentre le risorse destinate alla sanità pubblica sono insufficienti a rispondere ai bisogni della popolazione. Il rischio è che chi può permetterselo ricorra alla sanità privata, mentre chi non ha mezzi adeguati resti senza cure. Questo è inaccettabile.

Vi invitiamo a partecipare numerosi per informarvi e confrontarvi su un tema che riguarda tutti noi.

Tutti gli aggiornamenti sulle attività del Circolo PD di Savigliano sul sito www.pdsavigliano.it.