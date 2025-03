Il Comune di Ceva pubblica un bando per le scuole in occasione della Festa della Repubblica

L’Amministrazione di Ceva si schiera al fianco dei più giovani per un’istruzione e un’educazione onnicomprensive, che possano tenere conto del complesso quadro sociale e geopolitico in cui i ragazzi stanno crescendo e in cui vivranno la loro vita adulta. Proprio per questo, in un’ottica di disseminazione e di sensibilizzazione sull’educazione civica, è stato indetto un bando rivolto agli istituti scolastici cebani di ogni ordine e grado.

“LA COSTITUZIONE ITALIANA - Principi fondamentali, con particolare riferimento agli artt. 2, 9 e 11” è infatti un’iniziativa rivolta alla primaria e alla secondaria di primo grado dell’IC Momigliano, all’IIS “G. Baruffi” e al CFPCemon - Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese "Ernesto Rebaudengo".

Il bando è inserito all’interno delle attività collaterali per le celebrazioni del 2 Giugno e prevede l’attribuzione di quattro borse di studio, sotto forma di finanziamento alla scuola, di euro 200 ciascuna, una per ogni istituto scolastico, che andranno a premiare il miglior elaborato di approfondimento dei tre articoli della carta costituzionale indicati nel titolo.

Avvicinare bambini e ragazzi alla norma fondante la Repubblica italiana è un impegno ma anche un onore per gli amministratori, che rappresentano in questa specifica sede il livello di istituzione democratica più vicino ai cittadini, inclusi i cittadini giovani e giovanissimi: il Comune.

Il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo, la promozione della cultura e della scienza, la tutela del paesaggio e dell’ambiente e il rifiuto della guerra, oggetto degli articoli di cui si propone l’analisi, sono non solamente le basi della vita civile in cui tutti noi operiamo, ma anche un augurio per il futuro, affinché gli studenti possano, anche grazie al loro impegno concreto, costruire un mondo più equo e in pace.

“Aver indetto il bando per le scuole per noi è un grande traguardo e, al contempo, il primo seme di un percorso di partecipazione civica che ci auspichiamo possa coinvolgere ogni fascia d’età. I docenti si prodigano nel trasmettere le conoscenze dell’educazione civica ai ragazzi ed è proprio per dare un supporto ulteriore all’insegnamento che il Comune, il primo livello di ente con cui le famiglie si interfacciano ed entrano in contatto, ha sentito il dovere di promuoverla negli istituti attraverso una proposta di attività da svolgere in classe - commenta l’assessore all’Istruzione Laura Amerio. - Conoscere la Costituzione significa innanzitutto conoscere il Paese in cui si vive e, attraverso i pesi e contrappesi di diritti e doveri ivi statuiti, avere un caleidoscopio per interpretare il mondo che ci circonda e sviluppare coscienza critica. Anche per questo il bando è rivolto all’intero gruppo classe e non ai singoli studenti, proprio per dare adito alla collaborazione e allo spirito di squadra. L’iniziativa pubblica non è però l’unica meritoria di menzione anzi, tutto ciò che viene realizzato per supportare i ragazzi ha il plauso dell’Amministrazione. Ci tengo infatti a ricordare che il Banco Azzoaglio ha premiato, proprio pochi giorni fa, gli studenti dell’istituto Baruffi all’interno del progetto Start up innovative. Sempre agli studenti dell’ultimo anno del liceo scientifico del Baruffi (oltre che agli studenti del liceo di Mondovì) è poi rivolta la borsa di studio che l’associazione monregalese Futuro Donna, in accordo con la famiglia Figone, ha voluto dedicare alla compianta avvocata Angela Figone, scomparsa prematuramente l’anno scorso. Non possiamo che essere fieri di aggiungere il nostro messaggio a una serie di attività che arricchiscono le competenze degli adulti di domani e che li invitano a mettersi in gioco per sviluppare creatività e ingegno.”

Si ricorda che la modalità di produzione dell’elaborato è libera, a seconda delle competenze, delle conoscenze e del livello di formazione delle classi e dell’ordine scolastico.

Gli elaborati, nel formato prescelto, dovranno essere trasmessi da parte delle Segreterie degli istituti, al sindaco della città di Ceva entro le ore 12 del giorno 20/05/2025.

Verranno premiati i migliori elaborati, scelti a insindacabile giudizio da una Commissione che verrà all’uopo istituita, basandosi su una valutazione così tripartita:

- correttezza dei contenuti;

- originalità dell’elaborato;

- pertinenza del tema e chiarezza dell'obiettivo.

La premiazione sarà effettuata in occasione della celebrazione del 2 Giugno 2025, Festa della Repubblica.