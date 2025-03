A Saluzzo il centro storico torna ad ospitare "Svuota la cantina"

Domenica 13 aprile, dalle 8 alle 18, appuntamento nel centro storico di Saluzzo con "SVUOTA LA CANTINA", nella zona di Salita al Castello e piazzetta San Giovanni.

Saranno ben due, nel 2025, gli appuntamenti con l'iniziativa, uno in primavera e uno in autunno!

Due occasioni per incuriosire e far vivere la Città Alta di Saluzzo, scrigno di bellezza. Svuotalacantina è la manifestazione che ha saputo conquistare grandi e piccoli e far vivere la Città alta con banchi e banchetti ricchi di ricordi e oggetti.

Lo Svuota la cantina è, nell’ordine, un invito a condividere una giornata, passeggiare e incontrare persone come se ci si trovasse in un antico mercato, liberarsi di tutto ciò che è vecchio, inutilizzato e che si accumula nelle nostre case.

Le strade si fanno luogo per ospitare un banchetto o un tavolino e magicamente, grandi e piccoli, si diventa commercianti per un giorno. Quella di domenica 13 aprile sarà un’occasione per portare in strada il vecchio, ma anche per trovare qualcosa di usato e utile a basso costo o accessibile anche solo con uno scambio. Per un caffè o una pausa troverete il Tastè Bistrot che vi aspetta all’Antico Palazzo comunale.

L’invito allora è quello di svuotare le cantine, ma anche i solai e i garage, per domenica 13 aprile e vivere Saluzzo!

Per partecipare come espositore www.fondazionebertoni.it

Le prossime date lunedì 21 aprile / pasquetta - 8.00 · 18.00 @ CENTRO CITTADINO domenica 8 giugno - 8.00 · 18.00 @ CENTRO CITTADINO Domenica 28 settembre / svuotalacantina - 8.00 · 18.00 @ Città alta Domenica 12 ottobre - 8.00 · 18.00 @ CENTRO CITTADINO