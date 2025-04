Ripartono le iniziative con "Garessio è sport"

Si è costituita lo scorso 26 ottobre ottobre"Garessio è sport", associazione di promozione sociale composta da ragazzi del territorio che spontaneamente si sono ritrovati per dare continuità agli eventi sportivi dell'estate garessina.

L'obiettivo è rimarcare l'importanza dello sport nel nostro paese organizzando attività alla portata di tutti per intrattenere giovani e meno giovani

"Lo scorso anno - spiegano dal direttivo - facendo capo alla Proloco di Garessio, sono stati creati e gestiti tre eventi sportivi (calcio, beach volley e basket) con la collaborazione di un folto numero di giovani volontari diventati poi veri e propri soci. Ringraziamo tutti coloro che, nel corso dei mesi, si sono adoperati per permettere di realizzare quello che all’inizio voleva essere uno svago ma che col tempo si sta trasformando in un progetto concreto. Inoltre cogliamo l’occasione per invitare tutti i giovani locali a partecipare ai vari eventi cosicché si possano vivere nuovamente giornate di sereno e sano sport tra amici".

Con grande entusiasmo il nuovo gruppo propone numerosi eventi per la prossima stagione estiva.

Le date e gli eventi proposti saranno:

Sabato 21 giugno - Torneo di Calcio a 5 presso il Campo Sportivo “E.Barberis”

Venerdì 11 e sabato 12 luglio - 24 ore di sport presso la Bocciofila Estiva

Sabato 26 luglio - Calcio saponato presso l’Area Manifestazioni Proloco

Domenica 17 agosto - Torneo di Beach Volley presso Piazza d’Armi

Sabato 30 agosto - Torneo di Basket presso Pista di Pattinaggio